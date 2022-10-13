Ukrayna savaşı: İşgal altındaki Herson’da Rusya’nın atadığı yönetici, halka bölgeyi terk etme çağrısında bulundu

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Yaroslav Lukov | BBC News

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Herson, Rusya’nın saldırıya geçtiği 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’dan almayı başardığı tek bölgesel başkent oldu

Ukrayna’nın Rus işgali altında bulunan bölgesi Herson’a Rusya’nın atadığı yönetici Vladimir Saldo, sivillere bölgeyi terk etme çağrısında bulundu, bunun gerekçesi olarak ise Ukrayna’nın roket saldırılarını gösterdi.

Bölgedeki kentlerin neredeyse her gün Ukrayna’nın roket saldırılarına maruz kaldığını belirten Saldo, “Bu tür saldırılar ciddi hasara yol açıyor” dedi.

Özellikle de Dinyeper Nehri’nin batısında yaşayanlara “Rusya’ya gidin” diyen Saldo, Rusya’dan da bu tahliyeye yardım etmesini istedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Hüsnüllin de devlet televizyonundan yayınlanan açıklamada benzer bir çağrı yaptı, “Hükümet Herson bölgesinde yaşayan halkın diğer bölgelere tahliyesine yardımcı olma kararı aldı” dedi.

'﻿Ücretsiz konaklama'

Rusya’nın güneyi ve Kırım’dan sorumlu olan Hüsnüllin, “Herkese ücretsiz konaklama ve ihtiyaç duyacakları her türlü şeyi sağlayacağız” dedi.

Ukrayna, bölgedeki sivilleri hedef aldığına dair suçlamaları reddediyor.

Ukrayna’nın güneyindeki Herson bölgesinin kuzeybatısında kaybettiği bazı toprakları geri alan Ukrayna güçleri, son haftalarda bölgenin başkenti olan Herson’a da yaklaştı.

Bu kent, Rusya’nın saldırıya geçtiği 24 Şubat’tan bu yana ele geçirdiği tek bölgesel başkent.

Herson, Ukrayna ve Batı’nın tanımadığı bir referandumla Rusya’ya katıldığını açıklayan dört bölgeden biri.

Rusya’nın ilhak girişimi dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda büyük bir çoğunlukla kınandı.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 143 ülke bu kınamayı desteklerken Çin ve Hindistan gibi 35 ülke de çekimser kaldı.

Rusya dışında yalnızca dört ülke karara karşı çıktı.

Bu, işgalin başından beri Rusya’nın diğer ülkelerden en az destek gördüğü oylama oldu.