Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 50 kişi öldü, onlarca yaralı

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32 dakika önce

Pakistan'da meydana gelen patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlama, ülkenin kuzeybatıındaki Belucistan bölgesindeki bir caminin yakınlarında, Muhammed peygamberin doğumunu kutlamak için bir araya gelen kalabalığın arasında gerçekleşti.