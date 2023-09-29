Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 50 kişi öldü, onlarca yaralı
Pakistan'da meydana gelen patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.
Patlama, ülkenin kuzeybatıındaki Belucistan bölgesindeki bir caminin yakınlarında, Muhammed peygamberin doğumunu kutlamak için bir araya gelen kalabalığın arasında gerçekleşti.
Polis, Mastung kentindeki patlamanın bir intihar saldırısı sonucu olduğundan şüphelenildiğini bildirdi.
Yetkililer acil durum ilan ederken, yaralılar iki hastanede tedavi altına alındı.
Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti patlamayı "çok hain bir eylem" diye tanımladı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.