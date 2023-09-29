Pakistan'da Mevlit Kandili etkinliğinde intihar saldırısı: En az 50 ölü
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir Mevlit Kandili etkinliğinde düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.
Saldırı, Mastung bölgesinde bir cami yakınında düzenlendi.
Ölenler arasında üst düzey bir polis yetkilisinin de olduğu açıklandı.
Yaralılar iki hastanede tedavi altına alındı.
Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan'da saldırı sonrası acil durum ilan edildi.
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Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti saldırı için "çok hain bir eylem" ifadesini kullandı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
İran ve Afganistan ile sınırı bulunan Belucistan, sık sık Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) ya da Pakistan Talibanı ve IŞİD tarafından sık sık hedef alınıyor.
Ancak TTP patlamayla herhangi bir ilgisi olmadığını ve böyle bir saldırının politikalarına ters olduğunu açıkladı.