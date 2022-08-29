Gülşen'in tutukluluğu ev hapsine çevrildi, avukatı karara itiraz edecek

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Gülşen

29 Ağustos 2022, 14:44 +03 Güncelleme bir dakika önce

Dört ay önce verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılan ve dört gün önce tutuklanan Gülşen, bugün tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine ev hapsi koşuluyla tahliye edildi.

Sanatçı Gülşen için "Şüpheli, yapılan itiraz üzerine asliye ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmiştir" kararı alındı.

Gülşen'in avukatı Emek Emre, tahliye kararı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ev hapsi kararının hukuka uygun olmadığını söyledi.

Emre, "İtirazımızın kabul edildiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Ev hapsi, kişi hürriyetini bağlayıcı bir tedbir. Cezaevinde koşullarında olmamak sevindirici. Ama bu tedbirin kaldırılması yönünde hukuki girişimlerimiz olacak" dedi.

Gülşen, 25 Ağustos'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Şarkıcı Gülşen'in, ifadesinde İmam Hatiplileri kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla konuşmadığını belirterek "En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" dediği bildirilmişti.

Gülşen'in avukatı Emek Emre ise "Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz" diyerek tutukluluğa itiraz ettiklerini açıklamıştı.

Gülşen tutuklanmadan önce sosyal medya üzerinden söylediklerinden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür dilediğini belirten bir mesaj yayımlamıştı.

Kaynak, Instagram Fotoğraf altı yazısı, Şarkıcı Gülşen dört gün önce tutuklanmıştı

Soruşturma nasıl başladı?

Gülşen'in 30 Nisan'da verdiği bildirilen bir konser sırasında sahnedeyken bir kişi hakkında söylediği, “İmam Hatip'te okumuş bence daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri geçen hafta başında sosyal medyada yayılmıştı.

Kime söylendiği belli olmayan bu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasından sonra Twitter’da #GülşenTuklansın diye etiket açılmış Milli Eğitim Bakanlığı da Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakanlığın açıklamasında "Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez" denilmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dahil birçok yetkilili Gülşen'i kınadıklarını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in İmam Hatip Liselilere yönelik sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatmıştı.

Savcılık "Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi" talimatı verince şarkıcı Beşiktaş'taki evinden gözaltına alınmış, ifadesinin alınması ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.