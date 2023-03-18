Çavuşoğlu Mısır'da: 10 yıl sonra bakan düzeyinde ilk ziyaret

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'da

18 Mart 2023, 12:00 +03 Güncelleme bir saat önce

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi nitelikteki ziyarette Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile Tahrir Sarayı'nda bir araya geldi.

Türkiye, Mısır'da 2013 yılının Temmuz ayında Abdülfettah es-Sisi'nin Muhammed Mursi'yi darbeyle devirmesine en sert ve en uzun tepki veren ülkeler arasında yer almıştı.

Türk Dışişleri'nden ziyaret öncesi yapılan açıklamada, "İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararasi konularda görüş alıverişinde bulunulması öngörülmektedir" denilmişti.

Ziyaretin, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün davetine icabet olduğu da kaydedildi.

İki ülke dışişleri bakanları, Kahramanmaraş depremi sonrası ilk kez buluşmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, ilişkilerin bozulduğu 2013 yazından bu yana Türkiye’ye giden ilk üst düzey yetkili oldu ve Adana’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Libya en önemli sorun olarak görülüyor

Basına yapılan açıklamalarda gündeme gelmemesine karşın Ankara-Kahire hattında normalleşme sürecini yavaşlatan unsurların başında Libya konusu geliyor.

Mısır, General Halife Hafter güçlerini desteklerken, Türkiye Trablus’ta konuşlu ve BM tarafından tanınan Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ni siyasi ve askeri olarak destekliyor.

Türkiye ve Mısır’ı son dönemde karşı karşıya getiren gelişme ise Ankara ve Trablus’un 3 Ekim 2022’de imzaladıkları hidrokarbon mutabakatı oldu.

Mutabakat uyarınca TPAO’nun, Libya deniz yetki alanlarında ve karada petrol ve doğalgaz sondaj yetkisi aldığı, ayrıca Türkiye ve Libya’nın enerji alanında daha geniş işbirliği yapabileceği basında yer aldı.

Mısır, Trablus hükümetinin böyle bir anlaşma yapma yetkisi olmadığını açıkladı ama Türkiye’yi açıkça karşısına almamaya da dikkat etti.

Türkiye ile Libya’nın 2019’da imzaladıkları deniz yetkilendirme anlaşmasının devamı olarak görülen bu adım, aynı konuda daha da ciddi endişeleri olan Atina ve Kahire’nin ortak pozisyonlarını daha da güçlendirdi.

Mısır, Türkiye ile bu konuyu daha yakından diyalogla çözmek istediğini kaydetse de Libya’daki yabancı güçlerin çekilmesi çağrısına Türkiye’yi de eklemiş olması müzakerelerin ilerlemesine engel oluşturuyor.

Türkiye ise Mısır-Kıbrıs-Yunanistan eksenine dikkat çekiyor

Ankara’nın Kahire’den en önemli beklentisi ise Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dışlayan denklemin yeniden oluşturulması sürecine destek vermesi ve özellikle Yunanistan ve Kıbrıs ile geliştirdiği işbirliğinin Türkiye aleyhine sonuçlar vermemesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konudaki beklentisini Sisi ile görüşmesinde, “Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim” sözleriyle ifade ettiğini kaydetmişti.

Ancak diplomatik kaynaklar, ne Türkiye’nin Libya politikasında ne de Mısır’ın Yunanistan ve Kıbrıs ile oluşturduğu işbirliğinde kısa vadede geri adım atacak bir konumda olmadıklarını, normalleşme sürecinin öncelikle ikili siyasi ilişkilere odaklanması gerektiğini kaydediyorlar.