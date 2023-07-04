Rusya: Ukrayna'nın SİHA saldırısı nedeniyle Moskova'da Vnukovo Havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı

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4 Temmuz 2023, 13:46 +03 Güncelleme 34 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nın, Ukrayna'nın Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırı nedeniyle bir süre uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan yapılan uçuşlar kısıtlamalardan etkilendi. Ukrayna saldırıyı üstlenmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Moskova ve çevresini hedef alan saldırıda 5 SİHA'nın kullanıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm SİHA'ların düşürüldüğünü, can kaybı veya hasar olmadığı belirtildi.

Vnukovo, Moskova'nın üç uluslararası havalimanından biri.

Havalimanında uçak seferleri bir süre verilen aranın ardından yeniden başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Kiev rejiminin uluslararası uçuşların yapıldığı bir havaalanı dahil olmak üzere sivil altyapının bulunduğu bir bölgeye saldırı girişimi yeni bir terör eylemidir" dedi.

Rus devlet medyasa göre, SİHA'lardan biri havalimanının yakınlardındaki Kubinka kasabasına, diğeri de Valuevo köyüne düştü.

BBC henüz bu bilgiyi bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Rusya Savunma Bakanlığı Mayıs ayında da, en az sekiz SİHA'nın kullanıldığı bir saldırının ülkede az hasara neden olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna bu saldırıyı da üstlenmemişti.

Kiev yönetimi, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşta bir süre önce karşı saldırı başlatmıştı.