Tom Hardy hayranının son isteğini yerine getirdi

Kaynak, THE MYTON HOSPICES

42 dakika önce

Aktör Tom Hardy bir hayranının son isteğini yerine getirdi.

İleri derece kanser olan Jo-Anne Shaw, bugüne kadar hep Hardy ile bir video görüşme yapmayı hayal ettiğini ve sonunda bunun gerçekleşmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.

İngiltere’nin Warwick kentinde bir hastanede yatan Shaw’un bu isteğinin gerçekleşmesi için bir sosyal medya kampanyası yapılmış, kampanyayı gören Hardy de görüntülü görüşme yapmak istediğini yazmıştı.

Kaynak, THE MYTON HOSPICES

BBC’ye konuşan 58 yaşındaki Shaw görüşmenin ardından “Günümü şenlendirdi! Bana vakit ayırdı ve bundan başka ne istenebilir ki!” dedi.

Odasına bir karton maketini yerleştirecek seviyede Tom Hardy hayranı olan üç torun sahibi Shaw, “Benimle bir arkadaş gibi konuştu. Büyük hayranıyım. Tüm filmlerini ve dizilerini sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde izledim. Her şeyini seviyorum” dedi.

Kaynak, THE MYTON HOSPICES Fotoğraf altı yazısı, Tom Hardy maketi, hastanede Noel ağacının yanında duruyor