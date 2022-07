Kürtaj hakkında yayılan bilgilerin ne kadarı doğru?

Kürtajın yol açtığı sağlık riski

ABD’de 3,7 milyon Facebook takipçisi olan muhafazakar hukuki destek merkezi The American Center for Law and Justice, çokça paylaşılan bir gönderisinde “kürtaj güvenli değildir” ifadelerini kullanmıştı.