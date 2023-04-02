Afganistan'da Taliban üç İngiliz vatandaşını gözaltında tutuyor

Fotoğraf altı yazısı, Taliban'ın alıkoyduğu İngiliz vatandaşlarından Kevin Cornwell bir paramedik.

40 dakika önce

İnsani yardım kuruluşu Presidium Network, halihazırda 3 İngiliz vatandaşının Taliban tarafından alıkonulduğunu açıkladı.

Kuruluş adına BBC'ye bilgi veren Scott Richards, Taliban'ın elindeki İngilizlerden birisinin Middlesbrough'dan 53 yaşındaki Kevin Cornwell olduğunu kaydetti.

Richards, Cornwell ile birlikte bir kişinin daha Ocak'ta Taliban tarafından gözaltına alındığını, üçüncü bir adamın ise başka bir tarihte alıkonulduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu kişilere ulaşmak için yoğun çaba sarf edildiğini bildirdi.

Gözaltındaki Kevin Cornwell, bir yardım vakfı adına çalışan bir paramedik.

Presidium Network'ün temsilcisi Richards'ın açıkladığına göre, 11 Ocak'ta gözaltına alınan Cornwell hakkında resmi bir suçlama yok. Ancak gözaltı gerekçesinin Cornwell'in odasında bulunan ruhsatlı bir silah olduğu sanılıyor.

Richards, "Silahın ruhsatı kayıp. Ancak ruhsatı gören ve varlığını teyit eden birden çok beyana sahibiz" dedi ve ekledi:

"Aramalar sırasında ruhsatın silahtan ayrılarak götürüldüğünü düşünüyoruz."

Gözaltındaki üçüncü kişinin ise Birmingham'dan 23 yaşındaki Miles Routledge olduğu bildirildi. Routledge, Afganistan'dan İngiliz ordusu tarafından 2021 Ağustos'unda tahliye edilmişti.

Kaynak, MILES ROUTLEDGE/ PA MEDIA Fotoğraf altı yazısı, "Tehlikeli" ülkelere seyahatler yapan Miles Routledge da Taliban'ın elinde.

Eski Loughborough Üniversitesi öğrencisinin, "tehlikeli" ülkelere seyahat ederek sosyal medyada bu seyahatlerini paylaştığı aktarıldı.

23 yaşındaki Routledge, eski bir paylaşımında, "Afganistan'ı seçtiğini çünkü karanlık ve ekstrem turizmden keyif aldığını" söylüyor.

İki yıl önce Afganistan'dan tahliye edildiği sırada BBC'ye konuşan genç, İngiliz ordusuna teşekkür etmişti.

Taliban tarafından gözaltında tutulan İngilizlerin sağlık durumuna ilişkin bir detay paylaşılmadı.