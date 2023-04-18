İskoç Ulusal Partisi'ne mali soruşturma sürüyor: Partinin kasası Colin Beattie gözaltına alındı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Colin Beattie yirmi yıla yakın süredir partininmuhasebe sorumlusu

17 dakika önce

İskoç Ulusal Partisi SNP'nin baş muhasebecisi Colin Beattie, partinin gelir ve harcamalarıyla ilgili olarak polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

71 yaşındaki Beattie, 16 yıl sürdürdüğü göreve bir yıl aradan sonra, 2021 yılında yeniden getirilmişti.

Bundan iki hafta önce de, partinin yakında istifa eden eski lideri Nicola Sturgeon'un, parti teşkilat başkanı olan eşi Peter Murrell gözaltında ifade vermişti.

Polisler Murrell ile Sturgeon'un Glasgow'daki evi ve partinin Edinburgh'daki genel merkezinde iki gün boyunca arama yapmışlardı.

Murrell'ın gözaltına alındığı gün Dunfermline'deki başka bir evin önündeki bir lüks karavana da el konmuştu.

Mail on Sunday gazetesi, el konulan aracın 2021 yılı Ocak ayından bu yana Murrell'ın 92 yaşındaki annesinin evinin önünde parkedilmiş olduğunu yazdı.

Murrell polis sorgusundan sonra mahkemeye sevkedilmeden bırakıldı ama akıbeti devam eden soruşturmayla belli olacak.

Bugün gözaltına alınan SNP baş muhasebecisi Beattie, eski bir uluslararası bankacı ve şu anda İskoçya parlamentosunda Midlothian North ve Musselburgh seçim bölgesini temsil ediyor.

Fotoğraf altı yazısı, Murrell ve Sturgeon'un evinde iki hafta önce arama yapılmıştı

Colin Beattie'nin gözaltına alındığı özerk yönetimin başkanlığını ve İskoç Ulusal Partisi liderliğini devralan Hamza Yusuf'un, İskoçya parlamentosunda, üç yıllık önceliklerini açıklamasına birkaç saat kala duyuruldu.

Hamza Yusuf, Sturgeon'un iki ay kadar önceki beklenmedik istifası sonrasında yaşanan liderlik mücadelesinde, onun çizgisini sürdürecek aday olarak görülüyordu.

SNP'nin eski lideri Sturgeon ve eski teşkilat başkanı Murrell'in partiden ihraç edilmesi çağrılarını reddeden Hamza Yusuf, liderliğinin ilk üç haftasında yaşanan çalkantıları politikasını açıklayacağı bu konuşma ile biraz yatıştırmayı umuyordu.

Bugün İskoçya parlamentosunda yapacağı konuşmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan yusuf, Beattie'nin gözaltına alınmasının "açıkça çok ciddi bir konu olduğunu" söyledi ama "insanlar suçları kanıtlanana kadar masum sayılacağı için" partiden ihraç edilmediğini ekledi.

Soruşturma neyle ilgili?

İskoçya polisi 2021 yılının Temmuz ayında, partiye yapılan bağışların kullanılış biçimine dair bazı şikayetler üzerine, SNP'nin hesaplarıyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı.

O sırada İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve partinin de lideri olan Nicola Sturgeon partinin hesaplarıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını bu konuda hiç bir kaygısı olmadığını söylemişti.

SNP, yapılan açıklamalara göre, 2017-2020 yılları arasında, ikinci bir bağımsızlık referandumu kampanyası için bağış toplama faaliyetlerinden toplam 667 bin sterlin sağladı ve parti bu fonun tamamını bu kampanya için kullanmaya söz verdi.

Fakat 2019 yılında daha ikinci referandum gündeme bile gelmeden hesaplarda 97 bin sterlinin altında bir miktar kalmış olması ve toplam net varlıkların yaklaşık 272 bin sterlin olması soru işaretlerine yol açtı.