Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere penaltılarla çeyrek finale çıktı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İngiltere maç boyunca üstünlük kuramadı ama penaltılarla kazandı

bir saat önce

İngiltere, FİFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Nijerya'yı penaltı atışlarında yenerek çeyrek finalde yarışacak 8 takımdan biri olmayı başardı.

9 kez Afrika Kupası'nı almış olan Nijerya ise İngiltere karşısında son ana kadar mücadeleyi bırakmadı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda golsüz geçen maç uzatmalara gitti ve 120 dakikada da gol sesi çıkmadı.

İngiltere'nin golcüsü Lauren James 85. dakikada rakibinin üstüne bastığı için kırmızı kart görünce İngiltere maça 10 kişiyle devam etmek zorunda kaldı.

Bir çok futbol yorumcusu İngiltere'nin maçı, Nijerya'nın çok daha güçlü bir oyun çıkarmasına karşın aldığını yazdı.

Nijerya teknik direktörü Randy Waldrum, Avrupa şampiyonu olan "İngiltere'yi yenebilseydik bu, ülkede kadın futbolunun gelişimi için çok ciddi sonuçlar yaratacaktı" dedi ama yine de turnuvadan başları dik çıktıklarını söyledi.

İngiltere teknik direktörü Sarina Whigman ise maçtan sonra "10 yaş yaşlandım" dedi ve rakip takımı övdü:

"Gerçekten çok yoğun bir maçtı. Nijerya elemelerde çok iyiydi o yüzden onların güçlü olduğunu biliyorduk. Ve ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler.

"Baskıdan kurtulmakta sorun yaşadık. Daha iyi olabilirdik ama onların ne kadar iyi olduğunu da söylemeden olmaz."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 9 kez Afrika şampiyonu olan Nijerya futbol yorumcularının favorilerindendi

Kupada bir diğer maç ev sahibi Avustralya ile Danimarka arasındaydı. Sydney'de yapılan maç Avustralya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Avustralya bundan önceki 8 Dünya Kupası'nda sadece bir kez, 2015 yılında son sekize kalmayı başarmıştı.

Danimarka ise daha önce iki kez çeyrek finale kalmış güçlü bir takım fakat, iki gol yedikten sonra öne geçmek için fırsat yaratmayı başaramadı.

24 saat önce de kupanın en güçlü takımlarından ABD yarışmadan elenmişti.

Şu ana kadar yapılan maçların sonuçlarına göre çeyrek finalde İspanya ile Hollanda ve Japonya ile İsveç karşı karşıya gelecek, Avustralya ve İngiltere'nin çeyrek finalde hangi takımlarla oynayacakları ise Salı günü yapılacak maçlarda belli olacak.