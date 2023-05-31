Kuzey Kore'nin ilk askeri keşif uydusunu uzaya gönderme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Seul'de insanlar gelişmeleri TV haberlerinde takip etti

31 Mayıs 2023, 06:12 +03 Güncelleme bir saat önce

Kuzey Kore, uzaya göndermeyi planladığı ilk askeri keşif uydusunun bir kaza sonucunda denize düştüğünü bildirdi.

Ülke yönetimi daha önce, ABD'nin askeri faaliyetlerini izlemek amacıyla 11 Haziran'a kadar bir uydu fırlatma planladığını duyurmuştu.

Yetkiliker bugün yaşanan kazanın ardından mümkün olan en kısa sürede ikinci bir fırlatma denemesi yapacaklarını açıkladı.

Söz konusu hatalı uydu fırlatma eylemi nedeniyle Güney Kore’nin başkenti Seul’de alarm verilirken, Japonya’nın Okinawa kenti sakinleri için de uyarı yayımlandı.

Seul’deki alarm kargaşaya neden oldu. Şehirde hava saldırı uyarı sirenleri çalarken, telefonlara giden mesajda ise insanlara tahliye için hazırlanmaları çağrısında bulunuldu. 20 dakika sonra ise bunun hatalı bir mesaj olduğu söylendi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Güney Koreli yetkililer uyduyu fırlatan roketin hava parçalanmış olabileceğini ya da radardan erken kaybolarak suya çakılmış olabileceğini, konuyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida da Kuzey Kore’nin bir balistik füze ateşlediğini, hükümetin ayrıntılı analizlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Kishida, herhangi bir hasarın meydana gelmediğini de sözlerine ekledi. Japonya, daha önce topraklarının tehdit edilmesi halinde, savunma sistemlerini çalıştıracaklarını belirtmişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Güney Koreli yetkililer denizde bulunan enkaza ilişkin bir fotoğraf yayımladı

Kuzey Kore'nin iktidardaki partisinin Merkezi Askeri Komisyonunun Başkan Yardımcısı Ri Pyong Chol, Salı günü yaptığı açıklamada fırlatma planını duyurmuş, bunun ABD ve Güney Kore'nin "düşüncesiz askeri eylemlerine" yanıt olarak yapılacağını söylemişti.

İki ülkeyi de "açık bir şekilde saldırganlık yapmakla" suçlamıştı.

Çarşamba günü yapılan fırlatmadan önce ise ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’nin balistik füze teknolojisi kullanarak gerçekleştiği eylemin, birçok BM Konseyi kararının ihlali anlamına geldiğini duyurmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da hafta başında, balistik füze teknolojisinin kullanıldığı tüm fırlatmalarının BM Güvenlik Konseyi tarafından yasaklandığını belirterek, fırlatma planını kınamıştı.