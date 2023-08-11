Harry Kane: Ünlü golcü Bayern Münih'e transfer oluyor

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Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın ünlü golcüsü Harry Kane, Tottenham'ın Almanya'ya seyahat izni vermesinin ardından, Bayern Münih'te sağlık kontrolünden geçecek.

Bayern Münih ve Tottenham, 30 yaşındaki oyuncunun transferi için 100 milyon eurodan fazla olduğu belirtilen uzlaşmaya varmıştı.

Transfer kararı, 435 maçta 280 gol atarak kulübün gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncusu olan Kane'e bırakılmıştı.

Kane'in Tottenham ile olan sözleşmesinde bir yıl kalmıştı ve kulüpte devam etmesi beklenmiyordu.

Herhangi bir pürüz olmazsa, Kane'in transferi gelecek hafta başlayacak Bundesliga'ya yetişecek.

Kane'in kulüpteki geleceğine sezon başlamadan önce karar verilmesini istediği belirtiliyordu. Ancak Bayern'in Tottenham'ın başkanı Daniel Levy'le görüşmeleri bütün yaz devam etti.

Kane'in ilk olarak bu yaz Manchester United'a gideceği konuşulmuştu, ancak Levy'nin ünlü oyuncuyu bir başka Premier Lig kulübüne satmak isteyip istemediği net değildi.

Kane, sözleşmesinin son yılını kulübünde tamamlayıp, seneye bedelsiz transfer edilebilecekti.

Harry Kane, Bayern ile müzakereler sürerken Avustralya ve Güney Asya'da yapılan hazırlık karşılaşmalarına katılmış, son olarak da Shaktar Donetsk maçında forma giymişti.

58 golle milli takımda da en çok gol atan isim olan Kane, milli takımla da kulübüyle de herhangi bir büyük kupa alamadı.