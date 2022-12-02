Elon Musk, Kanye West'in Twitter hesabını "şiddeti kışkırttığı" gerekçesiyle askıya aldı

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22 dakika önce

Kanye West, saldırgan tweet'leri nedeniyle "şiddeti kışkırtmakla" suçlandı ve Twitter hesabı donduruldu.

Artık ‘Ye’ adıyla anılan ABD'li rapçiye ilişkin karar, bir dizi tweet’inin ardından geldi.

Bunlardan biri, gamalı haçı ve Davud’un Yıldızı’nı birleştiren bir sembolü gösteriyordu.

Bir kullanıcı Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'tan "Kanye'yi düzeltmesini" istedi.

Musk bir tweet paylaştı ve West'in platformun "şiddeti kışkırtmaya karşı çıkan kuralını ihlâl ettiğini" söyledi.

Musk, "Hesap askıya alınacak" dedi.

Bu, sağcı sosyal medya platformu Parler'ın, Kanye West'in artık firmayı satın alamayacağını söylemesinin ardından geldi.

Parlement Technologies yaptığı açıklamada, "Şirket, satış niyetini sona erdirmek için Ye ile karşılıklı olarak anlaştı" dedi.

Firma, kararın Kasım ayı ortasında verildiğini söyledi.

Çok daha küçük bir platform olan Parler, muhafazakar ve aşırı sağ kesim arasında popüler. Platform, “ifade özgürlüğü"nü savunduğunu söylüyor ve kendini ana akım platformlara bir alternatif olarak sunuyor.