N﻿etflix dizisi Harry ve Meghan, kraliyet çiftinin 'kapalı kapılar ardında' yaşadıklarını anlatıyor

Yazan, Sean Coughlan

Unvan, Kraliyet Muhabiri

Bildirdiği yer BBC News

bir saat önce

Kaynak, NETFLIX

Netflix, İngiltere Prensi Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Kraliyet unvanlarından neden vazgeçtiklerine dair "kapalı kapılar ardında yaşananları" anlatan Harry ve Meghan belgesel dizisinin fragmanını yayımladı.

Tanıtımda Prens Harry, "Kapalı kapılar ardında yaşananları kimse görmüyor" diyor.

Meghan da, "Bedeli bu kadar yüksekken hikayemizi bizden duymak daha mantıklı değil mi?" diye ekliyor.

Fragman, Buckingham Sarayı'nda siyah bir konuğun muamele edilme şeklinden sonra kraliyetteki ırkçılık tartışmalarıyla aynı zamanda geldi.

Prens Harry, Harry ve Meghan adlı bu altı bölümlük dizinin tanıtımında, "Ailemi korumak için elimden gelen her şeyi yapmak zorundaydım" diyor.

Yayın tarihi henüz bilinmeyen fakat önümüzdeki haftalarda yayına girmesi beklenen dizinin önerilen yaş sınırı 15.

Kaynak, NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Bir dakika uzunluğundaki fragman, Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilişkilerinden görüntüler içeriyor

Kaynak, NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ağladığı görüntüsü de ekranlara yansıyor.

Fragman, genç çiftin daha önce görülmemiş siyah beyaz fotoğraflarını hızla ileri sararak Sussex Düşesi Meghan'ın gergin ve gözyaşı döken görüntülerine uzanıyor.

Düşesin üzgün görüntüsü Galler Prensesi Kate Middleton'ın oldukça sert bakışlı bir fotoğrafıyla peş peşe aktarılıyor.

Liz Garbus'un yönettiği dizinin bir dakikalık fragmanındaki görüntülere, giderek huzur kaçıran bir müzik eşlik ediyor. Dizinin yayın tarihinin yaklaşması da Kraliyet Ailesi'nin huzurunu kaçırabilir.

Kaynak, NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, Düşesin üzgün görüntüsü Galler Prensesi Kate Middleton'ın oldukça sert bakışlı bir fotoğrafıyla peş peşe aktarılıyor.

Kaynak, NETFLIX Fotoğraf altı yazısı, ﻿Prens Harry, "Ailemi korumak için elimden gelen her şeyi yapmak zorundaydım" diyor.

Dizinin ne kadar etkili olabileceğiyse henüz net değil.

Dizinin ardından Prens Harry'nin Ocak ayında anılarını anlattığı kitabı yayımlanacak. Burada Kraliyet Ailesi'yle ilgili daha fazla bilinmeyeni ifşa etmesi de olası.

Kraliyet Ailesi'nin, Prens William ve eşi Kate'in bu hafta ABD'de Boston'a yaptıkları üst düzey ziyaretle aynı zamana denk gelen fragman konusunda endişeli olması muhtemel.

Çiftin yolculuğu, Buckingham Sarayı'ndaki ırkçılık tartışmalarının gölgesinde gerçekleşiyor.

Prens William'ın vaftiz annesi Leydi Susan Hussey, Sistah Space adlı hayır kurumunun kurucusu Ngozi Fulani'nin Buckingham Sarayı'ndaki bir resepsiyonda kendisine "gerçekten" nereden geldiğini defalarca sorduğunu açıklamasının ardından Çarşamba günü Kraliyet Ailesi'ndeki fahri görevlerinden çekildi.

Prens William'ın sözcüsü, sorulara "toplumumuzda ırkçılığa yer yok" yanıtını vermişti.

Ancak Boston'da bulunan BBC muhabiri Daniela Relph, Galler Prensi ve Prensesi'nin ABD gezileri sırasında Netflix dizisi hakkında yorum yapmalarının beklenmediğini söylüyor.

Kraliyet kaynakları, çiftin yerel topluluklar ve halkla tanışmaya odaklanmak istediklerini söylüyor.

Prens William ve Kate'in ABD ziyareti, iklim için yenilikçi fikirlere verilen Earthshot Ödülü'nün Cuma günü düzenlenecek töreniyle sona erecek.

Harry ve Meghan'ın etkinliğe katılması beklenmiyor.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Galler Prensi ve Prensesi ABD gezileri sırasında muhafız kıyafetleri girmiş bir çocuğun çiçek takdimiyle karşılandı.

Netflix'in Harry ve Meghan dizisi, çiftin "birlikteliğinin bilinmeyen erken dönemlerini" gün yüzüne çıkarmayı vaat ediyor. Dizide ikilinin yaşadıklarına daha önce "tanık olan ancak bugüne kadar konuşmayan" arkadaşları ve aile üyelerinin de yorumları yer alıyor.

Perde arkası hikayesinin, Prens Harry ve Meghan'ın medya ile ilişkisi de dahil olmak üzere "dünyanın halini ve birbirimize nasıl davrandığımızı" ortaya çıkaracağı söyleniyor.