Sputnik Türkiye’de 24 sendikalı çalışan işten çıkartıldı

8 Ağustos 2023, 17:04 +03 Güncelleme bir saat önce

Esra Yalçınalp - BBC Türkçe - İstanbul

Rusya devleti destekli haber yayıncısı Sputnik Türkiye’nin İstanbul ve Ankara ofislerinde çalışan yirmi dört Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi işten çıkartıldı. İşten çıkartılan Sputnik Türkiye çalışanları, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile birlikte haber ajansının ofisinin bulunduğu Süzer Plaza’nın önünde bir basın açıklaması yaptı.

Eylemde “Sendika haktır engellenemez” “İşimizi geri istiyoruz” ve “Grevse grev işte burdayız” gibi sloganlar atıldı.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş yaptığı basın açıklamasında, Sputnik Türkiye işvereninin “yirmi dört TGS üyesini sendikal nedenle işten çıkarttığını ve sendikalaşma ve grev hakkının güvence altında olduğu Türkiye Cumhuriyeti anayasasını çiğnediğini” vurguladı.

Durmuş şöyle devam etti;

“Hiçbir kurum, şirket ya da kişi bu ülkedeki kanunlardan daha güçlü değildir. Bu hadsizliğe karşı, Türkiye’de kanunların olduğunu görmek istiyoruz. Sputnik Türkiye ofisi Ankara ve İstanbul temsilcileri, kanunları çiğneme cesaretini nereden buluyor? Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’a ve Cumhuriyet savcılarına çağrı yapıyorum; yasaların, anayasanın çiğnenmesine izin vermeyin.”

BBC Türkçe’nin sorularını da yanıtlayan TGS Başkanı Gökhan Durmuş, Sputnik işvereniyle Şubat 2023’ten beri toplu iş sözleşmesi yasal müzakere sürecinin içinde olduklarını söyledi.

“Birçok başlıkta anlaşma sağlanmıştı. Ücret konularına gelindiğinde ise görüşmeler tıkandı. Hiç zam vermek istemediklerini ifade ettiler. Bu durum karşısında üyelerimiz yasal haklarını kullanarak grev kararı almışlardı.”

TGS, Sputnik’in İstanbul ve Ankara ofislerine 24 Temmuz’da grev ilanını asmış ve 17 Ağustos’ta grev uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.

Sputnik: İşten çıkarmaların sebebi ekonomik

İşveren Sputnik BBC Türkçe’ye yaptığı yazılı açıklamada RIA Novosti gibi Rusya devletinin desteklediği mecraların çatı kuruluşu olan MIA Rossiya Segodnya’nın "İstanbul ve Ankara’daki tüm faaliyetlerinin Türkiye kanunlarıyla uyumlu olduğunu" vurgulandı ve “Yıllardır devam eden iş etkinliği boyunca iş, vergi veya başka bir alanda tek bir ihlal yoktur.” denildi.

“Sputnik Türkiye’yi yeniden düzenleme kararı 1,5 aydan daha uzun bir süre önce iş süreçlerinde verimliliği arttırma sebebiyle ekonomik sebeplerle verilmiştir. Türkiye’deki ilgili kurumlar ve Sendika 3 Temmuz 2023’te konuya dair bilgilendirilmiştir. Bu karar, Sendika’nın 24 Temmuz’daki grev ilanının çok daha öncesine tekabül ediyor.”

Sendika: İşyeri temsilcisi işten atılamaz

TGS Başkanı Durmuş ise Sputnik'in yazılı açıklamasından sonra şöyle konuştu;

“Toplu işten çıkarma durumunda Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği en az bir ay öncesinden Bakanlık ve tarafımıza gerekli bildirimlerin yapıldığı doğru. Biz de kendilerine toplu iş sözleşmesi müzakereleri devam ederken toplu işçi çıkarma bildirimi yapmanın doğru olmadığını söyledik. Ancak, kanunlar gereği bir işyeri temsilcisinin işten atılması mümkün değildir. Bir işyeri temsilcisinin işten atılması, sebebin “küçülme” değil, sendikal sebepler olduğunu gösteriyor”

Sputnik Türkiye işyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez, “yasadışı şekilde işine son verilenler işe geri alınana ve toplu iş sözleşmesi imzalanana dek mücadelenin devam edeceğini” vurguladı.

“İşveren hukuksuz bir uygulamaya gitti. Türkiye yasalarına güveniyoruz, işimize döneceğimize eminiz. Çalışanlar olarak 17 Ağustos’ta çıkacağımız grevi dayanışmayla kazanacağız.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sputnik Türkiye’nin Ankara çalışanlarıyla birlikte, 9 Ağustos Çarşamba 11.00’de Ankara Söğütözü Koç Kuleleri A Blok önünde bir basın açıklaması düzenleyecek.