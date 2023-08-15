Depremde ölen Hataysporlu Atsu'nun eşi: 'Umarım adı asla unutulmaz'

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Kahramanmaraş depremlerinde Antakya'da yaşadığı evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun eşi Marie-Claire Rupio, Atsu'nun "adının asla unutulmayacağını umduğunu" söyledi.

BBC Radio 5'e özel röportaj veren Rupio, eski Newcastle United ve Gana Milli Takımı'nın orta saha oyuncusunu anlattı.

31 yaşındaki Atsu, depremlerden yaklaşık iki hafta sonra, 18 Şubat'ta Antakya'daki evinin enkazı altında ölü bulunmuştu.

Atsu ve Rupio çiftinin Atsu'nun ölümü sırasında dokuz, altı ve üç yaşlarında olan üç çocukları var.

Rupio "Benim için onun adının var olması, özellikle çocuklar açısından, herkes tarafından tanınıyor ve seviliyor olması çok önemli. Umarım adı asla unutulmaz" diyor.

Atsu'nun ölümünden bu yana ilk kez medyaya konuşan Rubio, eşinin cesedinin bulunmasına dek yaşanan karmaşayı, radyodan duydukları gelişmeleri ve ölümünün kendisi ve çocukları üzerindeki etkisini anlatıyor.

'Şok olmuştum, inanmak zordu'

Atsu geçtiğimiz Eylül ayında Hatayspor'la anlaştığı için Türkiye'ye gitmişti, ailesi ise Newcastle'da kaldı.

Rupio onunla en son 4 Şubat Cumartesi günü konuşmuştu. Ertesi gün Hatayspor'un Kasımpaşa ile maçı olduğu için Pazartesi günü tekrar konuşmayı planlamıştı.

Atsu, uzatma dakikalarında maçın tek golünü atmış, Rupio bir mesaj yazarak tebrik etmişti. Atsu da teşekkür etmek için geri yazmıştı. Bu aralarındaki son temas olacaktı.

Rupio depremi Pazartesi günü araba kullanırken radyodan duymuş.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cenaze töreninde taşınan yaka kartlarından birinde Atsu, Alman eşi ve üç çocuğuyla birlikte görülüyor

"Bunun onun bulunduğu bir yerde olabileceği aklıma gelmemişti. İnsan sizin ya da sevdiğiniz herhangi birinin başına geleceğini düşünmüyor.

"Ben 'o iyi ve arayacak' diyordum. Ama bir süre sonra kız kardeşi aradı ve bana binanın tamamen çöktüğünü söyledi. Şok olmuştum, inanmak zordu."

Daha sonra çıkan haberler, Atsu'nun akibeti konusunda kafaları karıştırdı.

7 Şubat'ta Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat, Atsu'nun "enkazdan yaralı olarak çıkarıldığını" açıkladı.

Ancak ertesi gün menajeri Nana Sechere, Atsu'nun nerede olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi.

Rupio daha sonra BBC News'a eşinin hala hayatta olduğuna inandığını söyledi ve enkazın kaldırılması için daha fazla ekipman gönderilmesi çağrısı yaptı.

Rupio, "Gerçekten hiç haber okumadım. Menajeri Nana'ya ve kız kardeşine güveniyordum" diyor.

"Çocuklarımız okuldayken bulunduğunu duymuşlar; sonra eve geldiler ve radyodan yine bulunamadığını duydular. Bu hiç hoş değildi ama onlara babalarının bulunabileceğini söyledim, çünkü hala pozitif sonuçlara inanmak istiyorsunuz."

Çocuklara destek olmak

Atsu'yu arama çalışmalarını izlemek üzere Hatay'da bulunan Sechere, sabah erken saatlerde Rupio'yu arayıp bilgi verdikten sonra Atsu'nun ölü bulunduğunu doğruladı.

"Gerçekten ağlayamadım, çünkü şoktaydım, inanmak istemedim" diye o günü anlatan Rupio, ertesi sabah çocukların futbol maçı olduğundan, haberi vermediğini, maç sonrasında durumu açıklamak zorunda kaldığını söyledi.

Rupio, Atsu'nun eski kulübü Newcastle'ın kendisine çok yardımcı olduğunu ve bunun için "minnettarlık" duyduğunu söyledi.

Rupio, Profesyonel Futbolcular Derneği'nin kendisine bir terapist bulmada yardımcı olduğunu ve büyük oğlunun da okulunda danışmanlık hizmeti aldığını sözlerine ekledi.

Rupio, Atsu ile "daha fazla anısı olduğu için kendisinin daha fazla zorluk yaşadığını" ve "bu konuda konuşmaya gerçekten hazır olmadığını" söyledi.

Küçük oğlu babası hakkında daha fazla konuşuyor ve "bazen cevaplaması çok zor olan" sorular soruyormuş.

Kısa süre önce dört yaşına giren kızları doğum gününde "babasının ne zaman arayacağını" sormuş.

"Güçlü olmak zorundasınız. Elbette duygularınızı gösterebilirsiniz ama yıkılamazsınız.

"Artık herkes için dayanak olmak zorundasınız. Çoğu zaman sarsılıyorum, bu yüzden her şeyi dengelemek kolay değil."

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'Sadece yetenekli değil, iyi bir insandı'

Atsu ilk uluslararası maçına 2012 yılında çıktı ve Gana adına 65 kez forma giyerek milli takımının 2015 Afrika Uluslar Kupası finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

Atsu saha içinde olduğu kadar saha dışında yaptıklarıyla da hatırlanıyor.

Becky's Foundation adlı bir yetimhaneyi destekleyen Atsu, Gana'nın sahil kasabası Senya Beraku'daki bir çocuk bakımevinin okula dönüştürülmesine yardımcı oldu. Burayı düzenli ziyaret eden Atsu'ya çocuklar "baba" diyordu.

Naaşının Gana'ya götürülmesinin ardından Atsu için başkent Akra'da 17 Mart'ta bir devlet cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende devlet başkanı da yer aldı ve ülkede bir hafta süren yas tutuldu.