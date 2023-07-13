Miçotakis: Erdoğan’ın iyi niyetini samimi gördüm

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19 dakika önce

Stelyo Berberakis / Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius’ta Cumhurbaşkanı RT Erdoğan ile yaptığı görüşmesini Yunan TV kanalı SKAİ’a verdiği özel mülakatta değerlendirdi.

Miçotakis Erdoğan ile görüşmesini, “Türkiye ile ilişkilerimize yeniden başlama yapma fırsatını bulduk. Türkiye’nin yalnız Yunanistan’la ilişkilerinde değil; AB , NATO ve ABD ilişkilerinde gösterdiği iyi niyetinin samimi olduğu kanaatine vardım” diyen Miçotakis “Türk-Yunan ilişkilerinde esen olumlu iklimin aynen sürdürüleceği konusunda temkinli de olsa iyimserlik duyguları besliyorum” şeklinde konuştu.

Bu ikili görüşmesinde “RT Erdoğan’ın izlediği dış politikasında bir rota değişikliği yapmakta kararlı olduğunu gördüm” diyen Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türk-Yunan anlaşmazlıkları için “Bize göre, anlaşmazlıklarımızın kökünde kıta sahanlıklarımızın belirlenememiş olması yatıyor” görüşünü savunan Miçotakis “iki ülke arasındaki kıta sahanlıklarını, dolayısıyla Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesi için yapacağımız müzakerelerden bir sonuç alınamazsa, bu anlaşmazlığımızı -tarafların kararını kabul edeceği- uluslararası Lahey Adalet Divanına götürmesi” önerisini yineledi.

Miçotakis aynı mülakatında “Anlaşmazlıklarımızın giderilmesini beceremesek bile her durumda karşılıklı tahrik ve tehditlere başvurmadan ilişkilerimizi düzeltecek adımlarda ısrar etmeliyiz. Ülkelerimiz aramızdaki ilişkilerin olumlu iklime ihtiyacı vardır.” ifadelerini kullandı.

Miçotakis’in bu mülakatında “Karşı tarafla(Türkiye ile) yapılacak müzakerelerden olası olumlu sonuçlar alınırsa, herkes bilmelidir ki, geri adım atma hamleleri oyunun kuralları dahilindedir. Ülkeler kendi ulusal çıkarlarını göz önünde bulundurarak geri adımlar atabilir” uyarısında bulunması dikkatleri çekti ve Erdoğan ile yaptığı görüşmesinde “tarafların iyi niyetli olduğunu kabul etmemiz lazım” dedi.

Bu konuda “Bazı gazeteciler, sözüm ona “vatanperverlik maskesi’ ardında iki ülke arasında süregelen gerginlikleri sıcak tutmakla kariyer yapıyor. Bunu 2020’de iki ülkeyi neredeyse savaşın eşiğine getiren yayınlarda da gördük.” diyen Miçotakis, gerginlikler üzerine kariyer yapan gazetecilerin bu tutumunu Büyük İskender’in Pers ordularını yendikten sonra kendisine muhalefet edenlerin “barbarları kovduk, ama şimdi neyle uğraşacağız, muhalefetimizi nasıl yapacağız” şeklindeki tarihe geçen ifadelerine benzetti.

'Görüşmeler başlamalı'

Miçotakis ayrıca “Türk-Yunan ilişkilerinin bundan böyle geçmişe yönelik değil; ileriye yönelik adımlar atılması için iki ülke arasındaki siyasi diyalog çerçevesinde iştişari/istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması; güven artırıcı önlemlerin uygulanması ve ekonomi, enerji, turizm, ticaret, mülteciler sorunu gibi alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini” söyledi.

Miçotakis, ABD yönetimi kongresi ve F16’ların Türkiye’ye satışıyla ilgili soruları yanıtlarken de “en son kararı verecek olan ABD kongresi olduğunu” belirtti, ancak F16’ların Türkiye’ye satışları gerçekleşirse Yunanistan’ın F-35 savaş uçaklarından başka ABD yapımı bazı silahların da Yunanistan’a hibe edilmesinin söz konusu olduğundan” söz etti.

Miçotakis Amerikan yapımı silahların “NATO müttefikleri arasında kullanılmaması gerektiğini” ancak her ülkenin kendi savunması için yaptığı silahlanmalarını kendisinin karar verdiğini” de sözlerine ekledi.

Miçotakis bu konuda “biz, yakın bir zamana kadar en büyük başarımız olarak gördüğümüz Türkiye’nin tutumuna karşı caydırıcılığımızı güçlendirmek için savunmamıza ağırlık verdik ”dedi.