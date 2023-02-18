Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Kaynak, Trabzonspor Fotoğraf altı yazısı, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Ahmet Suat Özyazıcı

bir saat önce

Trabzonspor’a ilk lig şampiyonluğunu kazandıran kulübün eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı 87 yaşında hayatını kaybetti.

1936 yılında Trabzon’da doğan Özyazıcı profesyonel futbolcu olarak da 1967-72 yılları arasında Trabzonspor forması da giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra aynı takımda teknik direktörlük kariyerine başlayan Özyazıcı, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84 sezonlarında Trabzonspor’la şampiyonluklar yaşadı.

Bu başarıları, Karadeniz temsilcisinin, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’la birlikte “Dört Büyükler” olarak anılmasına neden oldu.

Özyazıcı lig şampiyonluklarının yanı sıra Trabzonspor ile üç Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası ve iki Başbakanlık Kupası da kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı, AA’ya yaptığı açıklamada, babasının uzun zamandır evde tedavi gördüğünü ve akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Özyazıcı, Temmuz 2022'de kalça kırığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

Trabzonspor efsanesi Pazar günü toprağa verilecek.

Kaynak, Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, iki yıl önce Özkan Sümer’i kaybettiklerini hatırlatarak, “Değerlerimizi, efsanelerimizi birer birer kaybediyoruz. Camiamıza, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” dedi.

A Spor’a konuşan Ağaoğlu, “Trabzonspor'un bu noktaya gelmesinde çok büyük pay sahibiydi. Trabzonspor'un art arda kazandığı 3 şampiyonlukta hem kadro oluşumunda hem de oyun sisteminde, Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturan efsane yılların en önemli aktörlerinden biriydi" dedi.