Snapchat çalışanlarının beşte birini işten çıkaracak

42 dakika önce

James Clayton | Kuzey Amerika teknoloji muhabiri

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Snapchat, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarma ve bir dizi yeni projeyi rafa kaldırma kararı aldı.

Geçen yılki kötü mali sonuçların ardından gelen yeniden yapılandırma kapsamında yaklaşık 1.200 çalışan işini kaybedecek.

Şirket bir yıl önce 130 milyar dolar değerindeydi. Şu anda değeri 20 milyar doların altında.

Snapchat, kesintilerin şirketin yıllık maliyetlerinde tahmini 500 milyon dolar tasarruf etmesine yardımcı olacağını söyledi.

Şirketin CEO'su değişikliklerin "zor" olacağını belirtti.

Snapchat’in CEO'su Evan Spiegel, bazı alanlarda harcamaları azaltmalarına rağmen, markanın artık "düşük gelir artışının sonuçlarıyla yüzleşmesi ve pazar ortamına uyum sağlaması" gerektiğini söyledi.

Spiegel, şirketin odağını reklamlardan para kazanmaya çevirmek istediğini kaydetti.

Bu, oyunlar ve özçekim için tasarlanmış küçük drone olan Pixy gibi projelerin rafa kaldırılması anlamına geliyor.

Snapchat, Meta ve Twitter gibi sosyal medya şirketleri, büyük çoğunluğu reklamlara dayalı olduğu için son dönemde gelir kaybına uğradı.

Yüksek enflasyon ve küresel ekonominin gidişatı, birçok reklam vereni harcamalarını kısmaya itti.

Snapchat, Apple'ın geçen yıl tanıttığı gizlilik güncellemelerinden de etkilendi.

Değişiklikler, reklam verenlerin kullanıcıları telefonlarından takip etmelerini zorlaştırdı, bu da reklamların daha az hedef odaklı olması sonucunu doğurdu.