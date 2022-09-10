Ukrayna lideri Zelenskiy, bin kilometrekareyi Rusya'dan geri aldıklarını duyurdu

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10 Eylül 2022, 08:01 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ülkenin güneyi ve doğusunda son bir haftada bin kilometrekarelik bir alanı Rusya’dan geri aldıklarını söyledi.

Buna Harkov bölgesindeki 30 yerleşim yerinin de dahil olduğu açıklandı.

Rusya’nın Harkov etrafında işgal ettiği bölgelere atadığı yönetici Vitali Gançev de Ukrayna’nın “önemli bir zafer kazandığını” söyledi.

Rus televizyonuna konuşan Gançev, Ukrayna birliklerinin Rus savunma hattını aştığını belirtti, Harkov’un Rus işgali altındaki kısmında en büyük kentlerden Kupyansk ve iki diğer kentteki sivillerin tahliye edildiğini duyurdu.

Study of War (Savaş Çalışmaları) adlı düşünce kuruluşundan analistlere göre Ukrayna birlikleri Kupyansk’a 15 kilometre kadar yaklaştı.

Bu kent, Rusya’nın birliklerine ikmal hattı için önemli bir demiryolu kavşak noktası.

Rusya’nın bölgeye hem karayoluyla hem de her biri 80 asker taşıyabilen dev Mi-26 helikopterleriyle takviye gönderdiği düşünülüyor.

Ukrayna ordusu da Facebook’ta paylaştığı bir mesajda, son üç günde birliklerinin 50 kilometre ilerlediğini açıkladı.

Doğrulanması durumunda bu, Rusya’nın işgalin başında Kiev çevresinden hızlıca çekilmesinden bu yana Ukrayna birliklerinin en hızlı ilerleyişi anlamına gelecek.

Harkov’un güneydoğusunda devam eden operasyon Ukrayna ordusunu, Rusya’nın savaşın başından beri güçlü bir askeri kontrol kurduğu Donetsk bölgesine yakınlaştıracak.

Gançev, Ukrayna askerlerinin Balakliya kentinde olduğunu gösteren bir videoya rağmen, bu kentin Kiev’in kontrolüne geçmediğini söyledi.

BBC şu anda kenti kimin kontrol ettiğini doğrulayamadı. Fakat paylaşılan videoda, Perşembe günü kentin idari binasında Ukrayna bayrağının dalgalandığını doğruladı.

Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde ilerlediğini söylerken diğer bölgelerde Rusya’nın hava saldırılarına devam ettiği bildiriliyor.

Cuma günü Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesinin belediye başkanı Dmitro Zıvitski, Rus hava saldırısında bir hastanenin “yıkıldığını”, birden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.