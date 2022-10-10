Türkiye'nin EURO 2024'e katılma şansı ne?

10 Ekim 2022, 16:01 +03 Güncelleme 50 dakika önce

Burak Abatay, BBC Türkçe

Kaynak, Getty Images

Türkiye, dördüncü torbadan katıldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ay Yıldızlıların avantajlı bir kura çektiğini söyledi.

Türkiye'de spor basınında da genel hava, A Milli Takımın “dengeli ve iyi bir kura” çektiği yönünde.

Bu değerlendirme, İspanya, İskoçya ve Norveç’in yer aldığı A Grubu; Hollanda ve Fransa’nın ilk ikiyi zorlayabileceği B Grubu; son iki finalist İtalya ve İngiltere’nin başı çekmesi ihtimal C Grubu ile Belçika, Avusturya ve İsveç’in ilk iki için mücadele edeceği F Grubu göz önüne alınarak yapılıyor.

Türkiye, şu an FIFA ülkeler sıralamasında 45’inci sırada bulunuyor. Türkiye’nin rakipleri Hırvatistan 12, Galler 19, Ermenistan 93 ve Letonya ise 134’üncü sırada.

'Türkiye, hiçbir torbanın en güçlü takımıyla eşleşmedi'

BBC Türkçe’ye konuşan Tivibuspor'dan Rezzan Yetiş, Türkiye’nin hiçbir torbanın en güçlü takımıyla eşleşmediği görüşünde.

Ermenistan haricindeki takımlarla yakın geçmişte karşılaşan Türkiye’nin zorluklar yaşadığını belirten Yetiş, “Olumsuz tecrübelerimizden ne kadar ders aldığımız, gruptaki kaderimizi çizecektir” dedi.

A Spor’dan Emre Kaplan da Türkiye’nin grupta ilk iki için doğal aday olduğunu belirtti. Ancak bunun için “takım içindeki organizasyon probleminin halledilmesi” gerektiğini söyledi.

Geçmiş turnuvalar için oynanan bazı eleme gruplarını “kolay” olarak nitelemenin takıma zarar verdiğini düşünen Yetiş, “Dolayısıyla bu bir dezavantaj oluşturabilir. Kaldı ki o denli rahat bir grupta olduğumuzu düşünmüyorum. Grubun sonunda averajlara bakılırsa kimse şaşırmamalı” tahmininde bulundu.

‘Hırvatistan, altın jenerasyonun sonuna rağmen hala bir adım önde’

Yetiş, spor kamuoyundaki çok sayıda kişi gibi kadrosunda Modriç, Brozovic, Kovacic, Perisic gibi orta saha temelli yıldızları barındıran Hırvatistan’ın grupta favori olduğunu düşüncesinde.

“Favori Hırvatistan bana göre. 2018 Dünya Kupası finali gördükten sonra kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirmişlerdi ama çok oturmuş bir kadroya sahipler. Uluslar Ligi ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası eleme turlarını iyi geçtiler. Onları geçmek kolay olmayacaktır.”

Kaplan da Hırvatistan’ın grubun doğal favorisi olduğunu belirterek, “Kendilerini dünya kupası finaline taşıyan altın jenerasyonun sonuna gelseler de kadro kalitesi ile diğer takımların bir adım önünde gözüküyorlar” dedi.

‘Galler’e karşı yan toplara dikkat etmeli’

Rezzan Yetiş’e göre Türkiye, Euro 2020’de karşılaştığı Galler’e karşı yan top organizasyonlarında önlem almalı:

“Aaron Ramsey’nin savunma arkası koşuları bizi bitirmişti. Gareth Bale eski günlerinden çok uzakta. Yan top organizasyonları ise önlem almamız gereken noktalardan.”

Letonya’nın ise teknik olarak yetersiz olmasına karşın fizik kaliteleri ve mücadeleleriyle rakipleri zorlamaya çalıştığını vurgulayan Yetiş, Ermenistan için ise şunları söyledi:

“Ermenistan saha içinde organize olma konusunda zorlanan bir takım. 5’li savunma düzeninde dizilmelerine rağmen çok gol yemekten kurtulamıyorlar.”

Kaynak, Getty Images

'Teknik adam standardımıza bakınca umutlarım yok oluyor'

Futbol yazarı Uğur Meleke, Hürriyet gazetesinde yazdığı köşe yazısında, zorlu grupları vurgulayarak, “2’nci torbadan Galler, 3’üncüden Ermenistan’ı çekmek 4’üncü torba temsilcisi için çok olumlu” dedi.

Türkiye kadrosuna ve futbolcu havuzuna baktığında umutlandığını belirten Meleke, “Yönetici ve teknik adam standardımıza baktığımda da yok oluyor umutlarım. Ermenistan ve Letonya’da hava ve saha şartlarından yakınan spiker sesi çınlıyor kulağımda” diye yazdı.

Gazete de Meleke’nin umutlu görüşlerine paralel olarak “Alnımızın akıyla gruptan çıkacağız” manşetini okurlarıyla paylaştı.

Kaynak, Hürriyet

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, bugünkü köşe yazısında, 2022 Dünya Kupası’nda da oynayacak Hırvatistan ve Galler’i grupta favori gördüğünü belirterek, “İlk üç sıradan birini almamız normal ama ilk iki kolay değil” dedi.

Ancak tıpkı Meleke gibi Demirkol da, Uluslar Ligi’ndeki son iki maçında Lüksemburg’la 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları’na da 2-1 kaybeden Türkiye’nin teknik direktörü Kuntz’un hiçbir kamuoyu desteğinin olmamasının, EURO 2024 elemeleri öncesinde Ay Yıldızlıların en büyük handikabı olduğunu yazdı.

Kaynak, Fanatik

Akşam gazetesi kura çekimi için “Üstesinden geliriz” manşetini atarken, geçmiş yıllarda rakiplerle oynanan maç istatistikleri hatırlatılarak temkinli bir tablo çizildi.

Kaynak, Akşam

Fotomaç gazetesi “Hedef doğrudan şampiyona, bekle bizi Almanya” ifadelerini kullandığı kura çekimi için “Biz bunları yeriz” manşetini attı.

Kaynak, Fotomaç

Milliyet gazetesi rakip ülkelere dair bilgiler verdiği haberinde D Grubu’nu “Tam dişimize göre bir grup” diye tanımladı.

Kaynak, Milliyet

Eleme grupları

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Cumhuriyeti

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Liechtenstein

Türkiye'nin elemelerdeki fikstürü

Ermenistan-Türkiye / 25 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan / 28 Mart 2023

Letonya-Türkiye / 16 Haziran 2023

Türkiye-Galler / 19 Haziran 2023

Türkiye-Ermenistan / 8 Eylül 2023

Hırvatistan-Türkiye / 12 Ekim 2023

Türkiye-Letonya / 15 Ekim 2023

Galler-Türkiye / 21 Kasım 2023

Hangi ülkeler turnuvaya katılabilecek?

24 takımın yer alacağı EURO 2024’e katılmak için 10 grupta 53 ülke yarışıyor.

Eleme turunda, yedi grupta beşer ülke; üç grupta ise altışar ülke yer alıyor.

Eleme turlarında gruplarını ilk iki sırada bitiren ülkeler turnuvaya doğrudan katılacak. Ev sahibi Almanya ise eleme turlarında yarışmadan turnuvada yer alacak.

21 ülkeye ek olarak finallere gidecek üç takım da, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki performanslarına göre, play-off maçları ile belirlenecek.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Türkiye, son iki maçında Lüksemburg ile 3-3 berabera kaldı, Faroe Adaları'na ise 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlar sonrasında teknik direktör Stefan Kuntz spor kamuoyunda eleştirilere maruz kaldı.

Play-off’lar nasıl?

Eleme gruplarının sonuçlanmasının ardından 12 takım play-off’larda yarışacak.

21 Mart’ta altı yarı final ve 26 Mart’ta da üç final maçı oynanacak.

Uluslar A, B ve C liglerinin birincileri grup birincileri doğrudan play-off’lara katılmaya hak kazanacak. Ancak bu ülkeler halihazırda eleme gruplarından turnuvaya gitmeye hak kazanmışsa, o ligdeki diğer en başarılı takım play-off oynayacak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya'nın yer aldığı Uluslar C Ligi 1. Grubu'nu lider tamamladı.

Uluslar Ligi’nde gruplarını birinci bitiren takımlar

A Ligi grup birincileri:

Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya

B Ligi grup birincileri:

İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya

C Ligi grup birincileri: