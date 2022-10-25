Bahçeli’nin sert çıkışı Mahir Ünal’ın görevden alınmasına yol açar mı?

16 dakika önce

Ayşe Sayın | Ankara

Kaynak, DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, harf devrimini eleştiren AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a yönelik sert sözleri, siyaset gündemine damgasını vurdu.

İttifak ortağı Bahçeli’nin bu çıkışının ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ünal’ı grup başkanvekilliği görevinden alıp almayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından Ünal sessizliğini koruyor.

Akşam saatlerinde parti sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çekici bir açıklama geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuşan yaptığı konuşmada, cumhuriyet rejimini harf devrimi üzerinden eleştirmişti.

Ünal, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” görüşünü savunmuştu.

Ünal’ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, muhalefet tarafından da eleştirilmişti.

Ünal sözlerinin sosyal medyada gündem olması üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, kitap fuarındaki “Bir kitap okudum” etkinliğinde Cemil Meriç’in “Bu ülke” yapıtını konuştuklarını belirterek, “Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’den sert eleştiri: Özgüven eksikliği

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise partisinin bugünkü grup toplantısında, isim vermeden Ünal’ı sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, Ünal’ın tutumunu “özgüven eksikliği” olarak yorumladı:

“Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergahından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir sapış olarak görülemeyecek, asla gösterilemeyecektir. Yani Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçe’mizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde özgüven eksikliğidir.”

MHP’li Vahapoğlu: Ağzınıza sağlık

Bahçeli’nin Ünal’ı da hedef alan grup konuşmasını çok sayıda milletvekili ve parti yöneticisi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu ise Bahçeli’nin konuşmasının, Ünal’a yönelik eleştirilerini içeren bölümünü alıntılayarak, “Ağzınıza sağlık” paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu: SADAT kafası

Ünal’ın sözleri CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündemindeydi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Ünal’ı eleştirirken, Bahçeli’ye de “Milliyetçilik vatanseverliktir, senin diline hakaret eden, senin dilini küçümseyen bir adamla senin ne işin var?” dedi.

Kılıçdaroğlu Ünal’ın tutumunu ise “SADAT anlayışı” olarak nitelendirdi:

“Tarih bilmiyorlar hurafelerle tarih öğrenilmez. Halkın ne konuştuğunu dahi bilmiyorlar. Ya sen hiç Karacaoğlan’ı dinlemedin mi kardeşim. Bu insanlar tertemiz Türkçeyle ne yazdılarsa bugün biliyoruz ya. Sen Yunus’u bile bilmiyorsun. Bugün Bahçeli buna (Mahir Ünal) sözde çok kızmış. Ne olacak, gidecek yine koşa koşa kucaklayacak. Bu anlayış SADAT kafasının anlayışıdır. ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kaldıracağız. Asrika diye yeni bir devlet kuracağız. Başkenti İstanbul olacak. Dili de Arapça olacak…’” İşte aynı kafa… İtiraz mı ettiler? Etmediler. ‘Aman benim milliyetçi tabanım öbür tarafa kaymasın’ diye arada bir işaret fişeği atayım sonra nasıl olsa arka kapıda kucaklaşacağız. Senin diline hakaret eden, senin dilini küçümseyen bir adamla ne işin var senin arkadaş?”

Bahçeli'nin ısrarı önemli olacak

Bahçeli’nin Ünal ile ilgili sert sözleri, siyasi kulisleri de hareketlendirdi.

AKP’den bu konuda resmi bir açıklama gelmezken Ünal’ın görevden alınıp alınmayacağı tartışmalarını da başlattı.

AKP kulislerinde, geçmişte de Bahçeli’nin bazı parti yöneticilerini hedef aldığı, ancak bunun görevden alma sonucunu doğurmadığı yorumları yapılırken, Bahçeli’nin “ne kadar ısrarlı olacağı”nın Ünal açısından belirleyici olacağı yorumu yapılıyor.