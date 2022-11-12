ABD'de ara seçimler: Arizona'da Demokatlar kazandı, Senato'da üstünlük yarışı kızıştı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Demokrat Partili eski astronot Mark Kelly, Cumhuriyetçi rakibi Blake Masters'ı yendi.

38 dakika önce

ABD’de, Kongre ara seçimlerinde Arizona eyaletinde kazanacağı belirtilen iktidardaki Demokrat Parti, Senato’daki üstünlüğünü korumaya bir adım daha yaklaştı.

Oylamanın üç gün ardından, BBC’nin ABD’deki ortağı CBS, Arizona’da Demokrat Partili Mark Kelly’nin, Cumhuriyetçi rakibi Blake Masters’ı yeneceğini belirtti.

Böylece Senato’da her iki parti de 49’ar sandalyeye ulaşmış olacak. Artık Nevada ve Georgia eyaletlerinden sonuç bekleniyor.

Nevada’daki oy sayımı başa baş devam ederken, Georgia’da gelecek ay ikinci tur seçim yapılacak.

Demokratlar bu iki eyaletten birisini kazanırsa, Kongre’nin üst kanadında kontrolü elinde tutacak. Çünkü ABD Başkanları eşitlik durumunda kendi partisi için oy kullanabiliyor.

Salı günü yapılan ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçiler hala Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu alabilir.

Cumhuriyetçiler Kongre’nin her iki kanadında da üstünlüğü ele geçirirse, bu durum ABD Başkanı Joe Biden’ın politikalarını uygulaması önünde önemli bir engel oluşturabilir.

Eski bir astronot olan Mark Kelly’nin eşi Gabby Giffords, Kongre üyesi olduğu sırada bir suikast girişiminden sağ kurtulmuştu. Kelly iki yıl önce hayatını kaybeden John McCain’in Senato’da kalan iki yıllık görev süresini tamamlaması için seçilmişti.

36 yaşındaki Blake Masters ise eski Başkan Donald Trump’ın desteklediği bir isim ve siyasi deneyimi yok. Masters da 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kabul etmeyi reddetmiş ve seçimde hile yapıldığı yönündeki temelsiz iddiaları desteklemişti.

Sonuç, ara seçimlerden Başkan Joe Biden ve Demokratlara büyük bir darbe vuracak bir “kırmızı dalga” uman Cumhuriyetçilere bir darbe daha vuracak.

Cumhuriyetçiler bazı kazanımlar elde edip, hala Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmede favori parti konumundayken, Senato’da yarış hala başa baş sürüyor ve Demokratlar beklenenden daha iyi bir performans sergiledi.

'﻿Demokrasi için iyi bir gün'

Biden da ara seçimin ABD demokrasisi için “iyi bir gün” olduğunu söyledi.

Kongre ülke genelinde uygulanan ulusal yasaları yapıyor. Temsilciler Meclisi hangi yasaların oylanacağını belirlerken, Senato bu yasaları veto etme ya da onaylama yetkisine sahip. Senato aynı zamanda başkan tarafından yapılan atamaları onaylıyor ve daha nadiren de olsa, başkana karşı soruşturmalar yürütebiliyor.

Her eyaletin, altı yıllık görev süresi için seçilen iki senatörü bulunuyor. Temsilciler Meclisi üyeleri ise iki yıl hizmet veriyor ve daha küçük bölgeleri temsil ediyor.

Bu ara seçimde Temsilciler Meclisi’nin tüm üyeleri ve Senato üyelerinin üçte biri belirlendi.