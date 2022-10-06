T﻿ayland'da kreşe silahlı saldırıda çoğu çocuk en az 34 kişi öldü

Kaynak, Google Fotoğraf altı yazısı, S﻿aldırının gerçekleştiği kreş

6 Ekim 2022, 12:17 +03 Güncelleme 6 dakika önce

Tayland'da bir kreşe eski bir polis memurunun düzenlediği silahlı ve bıçaklı saldırıda en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Tayland basınına göre saldırıdan önce karısını ve çocuğunu öldüren katil katliamdan sonra silahı kendisine doğrulttu ve intihar etti.

Polis saldırganın öldüğünü doğruladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu eyaletindeki saldırıyla ilgili polis, ölenlerin en az 23'ünün çocuk olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına göre 2 yaşında üç çocuk öldü.

Polis, daha önce saldırganın çocukları ve yetişkinleri öldürdükten sonra kaçtığını açıklamıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra kimliği açıklanan saldırganın eski polis memuru Panya Kamrab olduğu belirtildi.

Tayland medyasına göre polis memuru uyuşturucu kullanımı nedeniyle geçen sene görevden alınmıştı.

Fotoğraf altı yazısı, ﻿Tay polisi suçlunun kimliğini Facebook sayfasından paylaştı.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, saldırıyla ilgili açıklamasını Facebook'tan paylaştı ve kurbanların ailelerine "en derin taziyelerini" iletti.

Başbakan saldırıyı "şok edici" bir olay olarak nitelendirerek tüm acil durum ekiplerinin olay yerine gitmesini emretti.

T﻿ayland'da toplu katliamlar nadiren görülüyor.

B﻿una karşın bölgede silah mülkiyetinin görece yüksek olduğu belirtiliyor.

R﻿euters'a göre yasa dışı silah bulundurulması da yaygın bir suç.

2﻿020'de Nakhon Ratchasima kentinde bir asker 21 kişiyi öldürmüş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.