İsrail polisi sabaha karşı Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi, Hamas 'Kutsallarımıza saldırmanın büyük bir bedeli olacak' diyor

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5 Nisan 2023, 09:05 +03 Güncelleme 16 dakika önce

İsrail polisi Kudüs'te, sabaha karşı Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Filistinli kaynaklar baskında 14 kişinin yaralandığını söylüyor. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih al Aruri, "Kutsallarımıza saldırmanın büyük bir bedeli olacak ve onların [İsrail] ayaklarının altındaki yeri yakacağız" dedi.

İsrail polisinin açıklamasında “ellerinde havai fişek, taş ve sopalar bulunan maskeli kışkırtıcıların kendilerini içeri kilitlemeleri üzerine güvenlik güçlerinin camiye girmek zorunda kaldığı" öne sürüldü. Açıklamada polislerin taşlandığı ve caminin içinden hava fişek atıldığı belirtilerek bir polis memurunun bacağından yaralandığı kaydedildi.

Filistinliler ise polisin grubu camiden çıkarmak için ses bombası ve plastik mermi kullandığını söylüyor.

Caminin içinden çekilen görüntülerde polise havai fişekler atıldığı görülüyor.

Başka bir videoda ise İsrail polisi Filistinlileri copluyor.

Caminin dışında Reuters haber ajansına konuşan yaşlı bir kadın gözyaşları içinde, "Bir sandalyede oturmuş Kur'an okuyordum. Ses bombası attılar, biri göğsüme isabet etti” dedi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık görevlilerinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellediği belirtildi.

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

Mescid-i Aksa'da yaşananlar, işgal altındaki Batı Şeria'da protestolara yol açtı ve İsrail ordusu Gazze'den dokuz roketin ateşlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, beş roketin havada vurulduğunu, diğer dördünün "açık alanlara düştüğünü" söyledi.

Şimdiye kadar hiçbir grup roket saldırılarının sorumluluğu üstlenmedi.

Bunun ardından İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nde sabaha karşı saldırı düzenledi.

Hamas Radyosu, bu saldırılarda biri Gazze’de diğeri bir göçmen kampında olmak üzere iki eğitim kampının vurulduğu bildirildi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna ise “İşgalcileri, büyük bir patlamaya yol açabilecek kutsal yerlerde kırmızı çizgileri aşmamaları konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te geçen yıl boyunca şiddet tırmandı.

Ramazan, Hamursuz Bayramı ve Paskalya'nın bu yıl aynı zamana denk gelmesi nedeniyle gerilimlerin artabileceğine dair endişeler var.

Gazze'yi yöneten Filistinli militan grup Hamas, bazı Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa yakınlarında kurban kesmeye çalışacaklarına dair haberlerin ardından, Filistinlileri camiyi korumaya çağırmıştı.

Yahudiler tarafından Tapınak Tepesi olarak bilinen bölge, Museviliğin en kutsal yeri.

Yahudilerin ve diğer gayrimüslimlerin yerleşkeye girmelerine izin veriliyor. Ancak bu ziyaretçiler burada ibadet edemiyor.

Filistinliler Yahudilerin ziyaretlerini hassas statükoyu değiştirme girişimleri olarak değerlendiriyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, El Aksa yerleşkesinde olayların ardından bir kişi temizlik yapıyor

Dışişleri Bakanlığı: Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: