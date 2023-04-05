Uluslararası Af ve İnsan Hakları İzleme Örgütleri kolluk kuvvetlerinin deprem bölgesinde işkence yapıp kötü muamelede bulunduğunu öne sürdü, hükümet iddiaları yalanladı

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5 Nisan 2023, 14:40 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye’de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkıma uğrayan bölgelerde kolluk kuvvetlerinin, hırsızlık ve yağma olaylarına karıştıklarından şüphelendikleri kişilere işkence yaptıklarını ve kötü muamalede bulunduklarını iddia etti. İki örgüt ayrıca kolluk kuvvetlerinin bu kişilere yönelik şiddetli saldırılara kayıtsız kaldıklarını öne sürdü.

İki örgüt, araştırma bulgularını paylaşmak ve soruşturmalar hakkında bilgi talep etmek üzere İçişleri ve Adalet Bakanlarına mektup yazdı.

Bakanlıklardan gönderilen yanıtta, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin işkenceye sıfır tolerans gösterdiği belirtildi, suçlamalar için "olgusal temelden yoksun belirsiz iddialar" denildi.

İki insan hakları örgütü bugün yayımladıkları ortak açıklamayla, kolluk kuvvetlerine yönelik "işkence ve kötü muamele" iddiaları hakkında 'eksiksiz ve tarafsız' soruşturma talep etti.

Açıklamada, bir kişinin işkenceye maruz bırakılmasının ardından gözaltında hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca, bazı vakalarda polis veya jandarmanın, suç işledikleri öne sürülen insanlara yönelik sivil kişilerin saldırılarını engellemek için de müdahale etmediği iddia edildi.

Açıklamada, "Depremden sonra evlerde ve işyerlerinde hırsızlık ve yağma olayları bildirilmiş ve bu durum kolluk görevlilerini ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bırakmış olsa da uluslararası hukuk ve Türkiye’nin kendi mevzuatı, hangi koşullar altında olursa olsun şüphelilere işkence veya diğer türde kötü muamele yapılmasını yasaklar" denildi.

Ayrıca hükümetin uzun yıllardır "işkenceye sıfır tolerans" politikasına bağlı kaldıklarını öne sürdüğü hatırlatması yapıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Kolluk görevlileri, doğal afet kapsamında ilan edilen olağanüstü hali, cezadan muaf şekilde işkence ve kötü muamele yapma ve hatta öldürme serbestliği gibi görüyor” dedi.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, bölgede görevlendirilen polis, jandarma ve askerlerin faili olduğu 34 erkek mağdura yönelik 13 işkence ve diğer türde kötü muamele vakasına ilişkin 34 kişiyle görüşmeler yaptı, mevcut video görüntülerini inceledi.

Açıklamada, üç vaka dışında tüm işkence ve kötü muamele olaylarının Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldiği, dört vakada mağdurların Suriyeli mülteciler olduğu ve bu saldırılarda "yabancı düşmanlığına dayalı ek saikler" bulunduğu belirtildi.

'Resmi gözaltı işlemi yapılmadı'

Vakaların çoğunda, mağdurlar hakkında resmi gözaltı işlemi yapılmadığı, fiziksel şiddete maruz bırakıldıkları ve bir kısmının suç üstlenmeye zorlandığı belirtilen açıklamada, "Yalnızca iki vakada ilgili kişiler hakkında isnat edilen suçlardan ötürü soruşturma başlatılmış olması, bu kişilerin suç işlediğine dair somut bir şüphenin en başından itibaren mevcut olup olmadığı konusunda ciddi soru işareti oluşturmaktadır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye yetkilileri deprem bölgesinde, mağdurların suç teşkil eden eylemlerde bulunduklarından şüphelenip şüphelenmediklerine bakılmaksızın polis, jandarma ve askeri personelin insanlara işkence ve diğer türde kötü muamele yaptığına ilişkin tüm bildirimler hakkında eksiksiz ve tarafsız cezai ve idari soruşturmalar yürütmelidir.”

'Sorumlular adalet önüne çıkarılmalı'

Açıklamada, bu yanıt için "OHAL altındaki deprem bölgesindeki vakalara ilişkin hak örgütlerinin bulgularını ve kolluk uygulaması hakkında sorulan sorularını ele almaktan ziyade depremin ölçeğine, gerçekleşen yıkıma ve yardım çabalarını içeriyordu" ifadesine yer verildi.