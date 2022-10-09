Onur Şener cinayeti - Erdoğan: Adli vakalar üzerinden kamu kurumlarının hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz

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55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu.

G﻿eçen hafta sonu Ankara'da bir eğlence mekanının çıkışında öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetine de isim vermeden değinen Erdoğan, "bu olay üzerinden kamu kurumlarının hedef gösterildiğini" savundu:

"﻿Kimi müessif adli vakalar üzerinden kamu kurumlarının, kamu görevlilerin hedef gösterilmesini de yanlış buluyoruz. Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne insanidir, ne de vicdanidir."

E﻿rdoğan, "Faillerin hakettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız" dedi ve ekledi:

"﻿Ama bunu yaparken maktûlün sevdiklerini yaralayan, acılarını daha da derinleştiren fevriliklerden de uzak duracağız. Bu konuda sanatçısından gazetecisine, siyasetsiçisinden sokaktaki vatandaşına kadar hepimize önemli sorumluluklar düşüyor."

Onur Şener cinayeti ile bağlantılı olarak üç kişi 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan üç zanlıdan ikisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda; birinin de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de çalıştığı ortaya çıkmış; olayın sosyal medyada duyulmasından günler sonra bu kurumlar birer açıklama yaparak bu kişilerin görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara'da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır. İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) da, şüpheliler arasında yer alan elektrik mühendisi Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini açıkladı.