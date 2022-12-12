Batı Şeria'da İsrail baskını: 16 yaşındaki bir Filistinli kız çocuğu öldürüldü

Yazan, Raffi Berg

Unvan, BBC News



bir saat önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Jana Zakarne adındaki kız çocuğu evinin damında vuruldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir operasyon sırasında 16 yaşındaki bir kız çocuğu, evinin damında vurularak öldürüldü.

Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin Sağlık Bakanlığı, Jana Zakarne adındaki çocuğun, Cenin'de Pazar günü İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldüğünu açıkladı.

İsrail ordusu ise olayla ilgili haberleri incelediğini bildirdi henüz resmi bir sonuç açıklamadı.

Bu yıl, 2005 yılından bu yana en çok Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü yıl oldu ve Jana bu yıl öldürülen en genç Filistinli.

Filistin Özerk Yönetimi'nin resmi haber ajansı WAFA Zakarne'nın bedeninin, ailesi tarafından, mahalleye baskın yapan İsrail askerleri çekildikten sonra, damda bulunduğunu yazdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, görgü tanıklarının, kızı, yakındaki bir binanın üzerine konuşlanan İsrailli nişancıların vurduğunu gördüklerini söylüyor.

İsrail medyasında yer alan haberler de bu yöne işaret ediyor

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan, İsrail ordusu tarafından yapılan ön soruşturmada, bölgeye gizlice baskın yapan bir İsrail askeri biriminin, o yönden karşı ateş geldiğini farkederek, çocuğun bulunduğu dama ateş açtıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Kan, İsrail ordu kaynaklarına atıfla, Jana Zakarna'nın Filistin ateşiyle vurulmuş olması ihtimalinin tamamen dışlanmadığını ama bunun küçük bir ihtimal olduğunu da kaydetti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, bazı Filistinlileri gözaltına almak amacıyla Cenin'de bir bölgeye yapılan baskında kendilerine ateş açıldığı ve patlayıcı madde atıldığı ve İsrail askerlerinin de ateşe cevap verdikleri kaydediliyor.

Açıklamada üç Filistinli'nin de "Terörle ilişkili oldukları şüphesiyle" gözaltına alındıkları ekleniyor.

Jana Zakarne, bu yıl İsrail askerleri tarafından öldürülen çok sayıdaki Filistinliden sonuncusu oldu.

Yıl boyunca Batı Şeria'da 150'den fazla Filistinli, hemen tamamı İsrail askerleri tarafından vurulmak suretiyle öldürüldü.