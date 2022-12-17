Hollanda’daki çocuklarda ‘Strep A enfeksiyonu’ hızla artıyor

49 dakika önce

Yusuf Özkan / Lahey

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Hollanda’da koronavirüs salgının ardından çocuklarda şiddetli streptokok (Strep A) enfeksiyonu vakalarının sayısının hızla arttığı belirlendi.

Genellikle 5 yaş ve altı çocuklarda etkili olan bakteri nedeniyle 5 çocuk hayatını kaybetti. Uzmanlara göre bu, oldukça yüksek bir rakam.

Hollanda’daki 7 çocuk hastanesinin ortak araştırmasına göre, Strep A bakterisi nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk sayısı, bu yılın başından itibaren keskin bir biçimde arttı.

Boğazda ve ciltte zararsız bakteriler olarak ortaya çıkabilen Strep A, bazen boğaz enfeksiyonuna ya da kızıl hastalığına neden olabiliyor.

Bakteri, bazen kan zehirlenmesi, zatürre, ciddi deri altı enfeksiyonu veya kemik enfeksiyonu gibi ciddi sonuçlara da yol açabiliyor.

Hollanda’daki araştırmaya göre, Covid önlemlerinin kaldırılmasından sonraki aylarda, çocuklarda görülen Strep A enfeksiyonu sayısı, önceki yollara oranla, ciddi bir artış gösterdi.

Uzmanlara göre, 2018 yılında sadece 2 vaka tespit edilmesine rağmen, 2019’un ikinci çeyreğinde bu sayı 9’a yükseldi.

Bu yılın başlarından itibaren ise, vaka sayıları keskin bir şekilde arttı. Yılın ikinci çeyreğinde 28 çocuk ciddi enflasyon teşhisiyle hastaneye yatırıldı.

Araştırmaya katılan 7 hastanede, Covid önlemlerinin kaldırılmasının ardından, çoğunluğu 5 yaşın altındaki toplam 61 çocuk Strep A tanısıyla tedavi altına alındı.

Bu çocuklardan 5’i hayatını kaybetti. Hastanelere göre bu da oldukça yüksek bir rakam.

Covid salgının başlamasından önceki 2 yıl içinde Strep A bakterisi nedeniyle sadece 1 çocuk yaşamını yitirmişti.

Uzmanlar, küçük çocuklar arasında neden şimdi bu kadar çok ciddi Strep A enfeksiyonu görüldüğünü ortaya çıkarmak için araştırma yapıyor.

Uzmanlara göre, koronavirüs salgını sırasında okullar ve kreşlerin kapalı olması nedeniyle daha az vaka ortaya çıktı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’ne (RIVM) göre, artık enfeksiyonun görülme oranı giderek ciddi boyutlara ulaşmaya başladı.

Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Michiel Van der Flier, AD gazetesine yaptığı açıklamada, “Enfeksiyon 1 gün içinde çok ciddi hale gelebiliyor. Çocuk daha sonra gözle görülür şekilde kötüleşiyor. Antibiyotiklere mümkün olan en kısa sürede başlamak önemlidir” diyor.

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de, çocuklar arasında görülen Strep A enfeksiyonda ciddi bir artıştan söz ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Brighton kentinde bir çocuk Strep A bakterisinin yarattığı enfeksiyon şüphesiyle hayatını kaybetti.

Daha önce ülkede 15 yaş altında 13 çocuk, bu enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirmişti.