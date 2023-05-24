Cep telefonunun alınmasına kızan öğrenci yatakhaneyi kundakladı: 19 ölü

Güney Amerika ülkelerinden Guyana’da bir okul yatakhanesinde çıkan yangında 19 öğrenci hayatını kaybetti. Yangının, cep telefonuna el konulmasına kızan bir öğrencinin okulu kundaklaması sonucu çıktığı açıklandı.

Yangında ölenlerin çoğunun kız öğrenciler olduğu kaydedilirken, yatakhanenin kapının kilitli ve pencerelerin demirli olması yüzünden kurbanların mahsur kaldıkları bildirildi.