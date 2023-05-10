YSK, İçişleri Bakanlığı'nın sandık verileri talebini reddetti

Kaynak, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

11 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Bakanlığı’nın 14 Mayıs seçimlerinde sandık bilgileri ve seçmen sayılarının paylaşılması yönündeki talebini reddetti.

Bakanlık bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, YSK’ya yaptığı yazılı başvuruda, kendisine bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından seçim öncesi tatbikatlarda ve seçim sırasında kullanılmak üzere ülke geneli ve yurt dışı sandık bilgilerini talep etti.

Bunun GAMER yazılımı bünyesinde hazırlanan “Seçim Modülü” için kullanılacağı belirtildi.

Ancak YSK, Anayasa’ya aykırı olduğu ve bu bilgileri tutabilecek tek yetkili merciinin kendisi olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Bakanlığın söz konusu talebi, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından “paralel bir seçim kurulu” oluşturulacağı iddiasıyla eleştirilmişti.

YSK’nın ret kararını da Twitter hesabından paylaşan Erkek, “Kanunsuz emir verenler ve uygulayanlar hesap verecek” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, jandarmadan sandık verilerini bu sistem aracılığıyla iletmesinin istendiğini iddia etti.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan ve emniyet teşkilatında GAMER üzerinden seçim kurulu bilgilerinin, sandık kurulu bilgilerinin toplanmasının istendiğini ve kanunsuz olarak bir paralel YSK oluşturulduğunu belirten CHP’li Bakan şunları söyledi:

"Şimdi benzer bir şeyi jandarmaya sözlü olarak veriyor. Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi. 'Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak seçim sonuçlarını bize ulaştırın,' diyor. Jandarma kırsal alanda görevli. Jandarma’nın da emniyetin de böyle bir görevi yok. Buradan hem jandarma teşkilatımıza hem de emniyet teşkilatımıza sesleniyorum: Asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak. Bu konu İçişleri Bakanlığı’nın yetkisinde değildir.

"İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve asayişi sağlamak, nüfus ve vatandaşlık işleri ve mülki idare ile ilgili yetkileri vardır. Cumhurbaşkanının 1 nolu kararnamesine göre. Asla veri göndermeyin yarın sizin de bundan dolayı, kanunsuz emirden dolayı bir hukuki sorumluluk altına girme olasılığınız var. O yüzden uyarıyorum, buraya veri göndermesinler. YSK veriyi toplayıp açıklayacak.”

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Soylu ne dedi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin geçen hafta Habertürk kanalında yaptığı açıklamalarda, GAMER’in kaymakamlıkların ve valiliklerin seçim koordinasyon merkezi olduğunu söylemişti.

Kurulan bu sistemin geçmişte başka bir isimle de çalıştığını dile getiren Soylu, eskiden bu işin Microsoft Excel tablolarıyla yapıldığını, ancak şimdi “Sandık Teslim Programı Modülü” ismini verdiklerini bir program ile yapılacağını belirtmişti:

“Yani bir sistem kuruldu. Bu sistem İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bir genelgesiyle bütün her yere gönderildi. Burayı bu sistem götürecek. Geçmişte de yine buna benzer ismi olan bir kurum götürüyordu bunu. Biz daha sonra o terörle mücadele şeyi gibi kuruldu. Bunun sürekli cari olarak o kurum içerisinde olmasının doğru olduğunu düşünmedim. Onun ismini yaklaşık 4-5 yıl önce Güvenlik Acil Durum Merkezi olarak değiştirdik. Doğru olan da bu zaten. Çünkü o zaman terör konseptiyle kurulmuş bir kurumdu ve cari olarak bütün kaymakamlıklarda, bütün valiliklerde kurulmuş bir kuruldu. Şimdi burada Güvenlik Acil Durum Merkezi bunu sağlıyor.

“Modülün ismi ne? Sandık Teslim Programı Modülü. Ya bu geçmişte de böyle. Oy sonuçlarını da veriyorlardı. Zaten oy sonuçları şöyle alınıyor: Excel'le yaptığımızı bütün ilçelerde 'Yeni bir şey, excel ile yapmayın, böyle bir modül var'. Bunun eğitimini de verdiler günlerden beri. Aynı zamanda iyi bir şey yapıyoruz, doğru bir şey. Seçimi daha güvenli hale getirebilecek bir şeyi yapıyoruz. Zaten orada sandık kurulunda oylar açıklanırken, sandık kurulunun dışında ve müşahitlerinin dışında bir Polis, güvenlik görevlisi yok. Veya bir Jandarma güvenlik görevlisi yok. Ancak sandık başkanı çağırırsa oraya birisi gelebilir. Ama oylama biter. Oylama bittikten sonra zaten sonuçlar tahtalara asılır."

‘Aplikasyon söz konusu değil’

Soylu, bunun bir telefon uygulaması olup olmadığına ise “hayır” cevabını verdi: