Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları sırasında ölen Proteo için Meksika'da tören düzenlendi

Kaynak, Meksika Milli Savunma Bakanlığı

37 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler için yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Proteo için Meksika'da tören düzenlendi.

Meksikalı arama kurtarma ekibinin bir parçası olan Proteo, Reuters'ın aktardığına göre Adıyaman'da iki kişinin sağ kurtarılmasında önemli rol oynadı. Meksikalı ekiple birlikte Türkiye'ye 16 arama kurtarma köpeği katılmıştı.

Proteo'nun bakıcısı Onbaşı Carlos Villeda Márquez, törende duygusal bir konuşma yaptı.

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"Havlama sesin sustu; onu artık duyamayacağım" diyen Márquez, dostuna şu sözlerle veda etti:

"Gidişin için çok üzgünüm sevgili dostum. Öbür dünyada kim varsa, şimdi onlar için koş ve onları kurtar."

Kaynak, Meksika Milli Savunma Bakanlığı

Meksika gazetesi El Universal'ın aktardığına göre Márquez, Proteo'ya "insanlığın hizmetinde kahramanca yürüttüğü çalışmaları nedeniyle" teşekkür etti, onunla birlikte çalışmış olduğundan dolayı onur duyduğunu söyledi ve "Görevini layıkıyla tamamladın şampiyon!" dedi.

Kaynak, Meksika Milli Savunma Bakanlığı

Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'ndaki (AIFA) askeri üstte yapılan anma töreninde Meksika milli marşı da çalındı.

Törene beş arama kurtarma köpeği de katıldı.

Kaynak, Getty Images

Trabzonspor'un sahasında İsviçre takımı Basel ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında da Proteo unutulmadı.