Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları çekildi, Manchester City ile Bayern Münih eşleşti

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Kaynak, Getty Images

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları, İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  • Real Madrid – Chelsea
  • Benfica – Inter
  • Manchester City – Bayern Münih
  • Milan – Napoli

İlk maçlar 11-12 Nisan’da, rövanşlar ise 18-19 Nisan’da oynanacak.

Yarı finalde Milan - Napoli turunun galibi Benfica-Inter eşleşmesinde turu atlayan takımla; Real Madrid - Chelsea eşleşmesinde turu atlayan takım da Manchester City - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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Yarı final maçları 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacak.

Finale ise 10 Haziran’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Avrupa Ligi eşleşmeleri de belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

  • Manchester United - Sevilla
  • Juventus - S.Lizbon
  • B.Leverkusen - Union Saint-Gilloise
  • Feyenoord - Roma

Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 16.00'da başlayacak.