Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları çekildi, Manchester City ile Bayern Münih eşleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları, İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Real Madrid – Chelsea
- Benfica – Inter
- Manchester City – Bayern Münih
- Milan – Napoli
İlk maçlar 11-12 Nisan’da, rövanşlar ise 18-19 Nisan’da oynanacak.
Yarı finalde Milan - Napoli turunun galibi Benfica-Inter eşleşmesinde turu atlayan takımla; Real Madrid - Chelsea eşleşmesinde turu atlayan takım da Manchester City - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
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Yarı final maçları 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacak.
Finale ise 10 Haziran’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
Avrupa Ligi eşleşmeleri de belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
- Manchester United - Sevilla
- Juventus - S.Lizbon
- B.Leverkusen - Union Saint-Gilloise
- Feyenoord - Roma
Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 16.00'da başlayacak.