Millet İttifakı, Ankara mitingiyle final yaptı, Kılıçdaroğlu yağmur altında konuştu

Kaynak, CHP

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

46 dakika önce

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın içinde yer alan siyasi partilerin liderleri ile birlikte seçime saatler kala son mitingini Ankara’da gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Samsun mitinginde olduğu gibi Ankara mitingine de çelik giyerek çıktı. Diğer liderler de aynı önlemi aldı. BBC Türkçe’nin CHP’den edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bugün suikast düzenlenebileceğine dair istihbarat üzerine mitingde çelik yelek giydi.

Konuşmasını yağmur altında yapan Kılıçdaroğlu, seçmenlerden sandığa giderek, Türkiye’nin kaderini değiştirme sözü istedi, “Mustafa Kemal’in başkentindeyiz. Şimdi Türkiye’yi Mustafa Kemal’in Türkiye’si yapacağız” diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir’e cepheli Ankara Tandoğan Meydanında, son mitingde seçmenlerin karşısına çıktı.

Akşam saatlerinde ancak gerçekleşen miting öncesinde partililer alanı tıklım tıklım doldurdu.

‘İlk turda bitirelim, finallere çalışmamız lazım’

Liderlerin dev afişlerinin çevre binalara asıldığı alanda, “İlk turda bitirelim, finallere çalışmamız lazım”, “Çayı koy dedem geliyoruz”, “Kemal’e ermeye son 2 gün”, “Yedinci ok hanımcılık”, “Bu seçimin bütü yok, ilk turda kazanacağız”, “Kemaller ölmez, şekil değiştirir”, “Demokrat dedem bitir bu işi”, “Güneşi görmek istiyorsanız, ampulleri söndürün” yazılı pankartlar açıldı.

Mitingin geç başlaması ve uzun süre ayakta beklemeleri nedeniyle, çok sayıda insan fenalaştı.

Liderler konuşmaları sırasında sık sık sağlık görevlisi ve ambulans anonsu yapmak zorunda kaldı.

Mitinge katılanlar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Hak, hukuk adalet”, “ Hırsız Tayyip Erdoğan”, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

Eşleri ile çıktılar

Kaynak, CHP

Liderler kürsüye önceki mitinglerinde olduğu gibi eşleri ile çıktı.

İlk sözü alan isim ev sahibi konumundaki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Siyasilere kurulan kaset kumpasından iktidarı sorumlu tutan, montaj video ve Millet İttifakı ile ilgili “sahte broşürler” dağıtılmasına tepki gösteren Yavaş, “Ankara’nın sokaklarında sahte afişler dağıtıyorsunuz. Açılım döneminde şehit olanların fotoğrafları ile siyaset yapıyorsunuz. Şehit kanı ile siyaset yapıyorsunuz” dedi.

Akşener, parti kurucusu gaziyle kürsüye çıktı

Kaynak, CHP

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinin kurucularından Güneydoğu gazisi olarak tanıttığı Hüseyin Özlük ile çıktı.

Akşener’in mikrofonu bıraktığı Özlük, iktidarın muhalefete yönelik “terörist” söylemine tepki gösterdi:

“Şehitlik başkalarının çocukları ölmesin diye kendi öz evlatlarını yetim bırakan kahramanlardır. Bize terörist dediler. Onlar aynaya baktıklarında çadır mahkemelerinde ‘Ben Türk bayrağı altında yargılanmam’ diyenleri görecekler. İmralı’da televizyon tahsis edileni görecekler. Aynaya baktıklarında Gaffar Okan’ı görecekler. Bizden terörist olmaz. Ankara olur İstanbul olur Türkiye olur.”

‘Bugün gördüm ki Recep bey vedalaşıyor’

Cumhur ittifakı ortaklarının seçim sürecindeki üslubunu eleştiren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı:

“Çok rezil bir dille, iğrenç bir sözler dizisiyle seçime gidiyoruz. Terörist oldunuz, işgalci oldunuz bu milletin asil evlatları. Her türlü hakareti, iftirayı siz de gördünüz, biz de gördük. Ama bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor. 14 Mayıs akşamına iki gün kaldı. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve kendisini alkışlarımızla Çankaya’ya götüreceğiz. Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli edeceğiz.”

Gençler İmamoğlu’na, ceketi çıkarttırdı: ‘Duyarlarsa duysunlar, geliyoruz’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu ile birlikte alanda en çok tezahürat ve alkış alan isim oldu.

Alandaki bazı gençler, İmamoğlu kürsüye çıktığında “Biz sevgi pıtırcığıyız” yazılı pankart açtı.

Samsun’dan geldiğini ve orada “Erken 19 Mayıs kutlama” sözü verdiğini anımsatan İmamoğlu, “Ankara’da da erken Cumhuriyet Bayramı kutlayacağız, Pazar günü milletçe demokrasi bayramı kutlayacağız” diye seslendi.

İmamoğlu konuşurken, alandan “Ceketini çıkar” haykırışları yükseldi.

Önce, “Bu akşam sağlığım daha önemli” diyerek konuşmasına devam edince yeniden, alandan gelen ısrarlı talep üzerine ceketini çıkardı.

İmamoğlu, “seçimden sonra Kılıçdaroğlu’nu ceketi çıkarıp, kolları kıvırıp Çankaya’ya çıkarma” sözü verdi.

‘Sıradan bir seçim değil, referandum’

Mitingde söz alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Pazar günü sıradan bir seçim değil, referandum olacağını söyledi.

Seçimde iki tercih yapılacağını belirten Babacan, şu görüşleri dile getirdi:

“İki tane tercih karşınıza çıkacak. Ankara’ya sormak istiyorum: Otoriterlik mi, demokrasi mi? Keyfilik mi, hukuk mu? Baskı mı, özgürlük mü? Tek akıl mı, ortak akıl mı? Korku mu, umut mu? Öfke mi, sevgi mi? Hak, hukuk, adalet diyoruz. Hakkı düştüğü yerden kaldıracağız, hukukun üstünlüğünü egemen kılacağız bu ülkede ve adaletle hareket edeceğiz.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendilerine mermi gösterdiğine dikkat çekerek,

“Şırnak’a gitmemiş olan Bahçeli. Diyarbakır’a gitmemiş olan Bahçeli. Sizden korkan namerttir. Sizin merminiz karşısında susacak olursak bu Cumhuriyet’i kuran iradeye de Gazi Meclis’e de ihanet ederiz. Susmayacağız, durmayacağız” görüşünü dile getirdi.

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‘Patinaj yapıyor’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise iktidara geldiklerinde cumhurbaşkanı ile istişare ederek kararları alacaklarını ve Türkiye’yi yöneteceklerini vurguladı:

“Bir devrim yaşayacağız, diye ümit ediyorum. İnşallah sandıkta bir patlama meydana gelecek ama manevi bir patlama. Tek adam dönemi bitecek. Sayın cumhurbaşkanımız 21 yıldır makamını işgal ediyor. Ama problemlere çözüm, artık üretemiyor; patinaj yapıyor. Onun için bir değişikliğe ihtiyacımız var.”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise cemrelerin, toprağa, havaya suya düştüğü günlerde olunduğunu belirterek, “İşte gençlerin seçimi işte kadınlarımızın seçimi Allah’ın izniyle 14 Mayıs'ta cemre olarak, milletin yarınlarını aydınlatmak için o sandıklara elbette düşeceğiz” görüşünü dile getirdi.

Yağmur altında konuştu: ‘Değişime hazır mısınız?’

Kürsüye son çıkan isim ise Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmaya başladığı saatlerde yağmur da yağmaya başladı.

CHP lideri, kurulan platformun kapalı bölümü olmasına karşın, sağanak yağmur altında konuşmayı tercih etti.

Gençler ise konuşması sırasında sık sık kendisine “dedem” diye seslendi.

Sözlerine “değişime hazır mısınız” diye başlayan Kılıçdaroğlu, partililerden, ülkeye demokrasi, barış, huzur getirmek için sandığa gitme sözü istedi, “Söz veriyorum, ben de hazırım. Bu ülke için çalışacağım, bu ülkenin insanı için. Demokrasiyi getireceğiz. Güzel ülkemizi, gerçekten ve gerçekten de bütün dünyaya, demokrasiyi demokratik yollarla getiren bir ülke olarak tanıtacağız” dedi

‘Mustafa Kemal’in Türkiye’si yapacağız’

Mustafa Kemal’in başkentinden yurttaşlara seslendiğini anımsatan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yağmurumuz yağıyor. Güzel bir yağmur. Şöyle ifade edeyim; Mustafa Kemal’in başkentindeyiz. Şimdi bütün Türkiye’yi, Mustafa Kemal’in Türkiye’si yapacağız. Huzuru ve barışı sağlayacağız. Sandığa gidecek miyiz? Bayram havası içinde gidecek miyiz? Bir yakınımızı, akrabamızı alıp, ‘Beraber sandığa gidip Türkiye’nin kaderini değiştirelim’ diyecek miyiz? Söz mü?”

Yurttaşlardan “çalınırsa, diye sandığa gitmemezlik yapmamalarını” isteyen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 yıldır sandık güvenliği için çalıştıklarını anımsattı.

İktidara geldiklerinde Sinan Ateş’in katillerini yakalayıp adalete teslim etme sözü veren Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin de en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine gönderme sözünü yineledi.

Türkiye’yi beşli çetelerden kurtaracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Benim cumhurbaşkanı olmamam için her oyunu denediler, her iftirayı attılar” dedi.

Ülkenin sorunlarının çözümüne talip olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin sorunlarına talibim, saraylarına değil. Allah nasip ederse hep beraber Kızılay’dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün köşküne çıkacağız” görüşünü dile getirdi.

‘450 kilometre başlangıçtı’

Adalet Yürüyüşü’nü de anımsatan Kılıçdaroğlu bunun bir “başlangıç” olduğunu belirtti, tamamlamak için sandığı işaret etti:

“Bu ülkeye adaleti getireceğim, söz verdim. 450 kilometreyi yürüdüysem o bir başlangıçtı. Ayın 15’inde önemli bir aşmayı daha kat etmiş olacağız. Bu ülkenin bütün coğrafyasına adaleti, hakkı ve hukuku götüreceğim. En ufak bir endişeniz olmasın.

“Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Bu ülkede haramilere yer yok. Beşli Çetelere yer yok. Uyuşturucu çetelerine yer yok. Kökünü kazıyacağım tamamının. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak.”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından liderler birlikte platformdan mitinge katılanları selamladı.