Sudan'da çatışmalar: 'Müzakere öncesi görüşmeler' Suudi Arabistan'da bugün başlıyor

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18 dakika önce

Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar ve birkaç kez uzatılan ve bozulan ateşkesin ardından Suudi Arabistan, bugün yapılacak ilk yüz yüze görüşmelere ev sahipliği yapacak.

ABD-Suudi Arabistan ortak açıklamasında Sudan ordusu ile RSF arasında Cidde'de "müzakere öncesi görüşmelerin" başlaması memnuniyetle karşılandı. Cuma günü başkent Hartum'da çatışmaların devam ettiğine dair haberler geldi.

Sudan ordusu görüşmelerin insani meseleleri ele almayı amaçladığını söylüyor.

RSF'den resmi bir açıklama yapılmadı.

Ordu, görüşmelere katılmak üzere Cidde'ye elçiler gönderdiğini doğruladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşları Sudan'da insani krize yol açan çatışmaları sonlandırmak üzere görüşmeler için baskı yapıyordu.

Üç haftadır süren şiddetli çatışmalar yüzlerce insanın ölümüne ve yaklaşık 450,000 sivilin göç etmesine neden oldu. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, bunların 115,000'den fazlası komşu ülkelere sığındı.

Sudan'ın fiili devlet başkanı olan ordu komutanı General Abdülfettah el-Burhan ile Hemedti olarak bilinen RSF lideri General Muhammed Hamdan Dagalo arasındaki iktidar mücadelesi çatışmalarla sonuçlandı.

ABD ve Suudi hükümetlerinden yapılan açıklamada "her iki tarafı da Sudan ulusunun ve halkının çıkarlarını göz önünde bulundurmaya ve Sudan halkının acılarını dindirecek ve etkilenen bölgelere insani yardımın ulaşmasını sağlayacak bir ateşkes ve çatışmanın sona erdirilmesine yönelik görüşmelere aktif olarak katılmaya çağırdıkları" belirtildi.

Ortak açıklamada ayrıca "tüm Sudanlı tarafların katılımını içeren genişletilmiş bir müzakere süreci" için beklenti ifade edildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, çatışmanın sadece ilk 11 gününde tahminen 190 çocuğun öldüğünü ve 1.700 çocuğun yaralandığını ve bu rakamların sadece Hartum ve Darfur'daki sağlık tesislerinden bildirilenleri kapsadığını belirterek "Gerçek durum muhtemelen çok daha kötü" dedi.

Çatışmaların yoğunluğu, ihtiyaç duyulan yardımların ulaşmasını engelliyor.