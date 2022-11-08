İran Spor Bakanlığı, İstanbul Paten Maratonu birincisi Nilüfer Merdani'nin madalya törenine başörtüsüz çıkmasını kınadı

Kaynak, SOSYAL MEDYA

37 dakika önce

İran Spor Bakanlığı, Pazar günü İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenen paten maratonunda birinci olan İranlı sporcu Nilüfer Merdani’nin madalya törenine başörtüsüz çıkmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Merdani’nin geçen ay itibarıyla İran milli takımında yer almadığı belirtilerek patencinin bu yarışta İran’ı temsil etmediği ve Türkiye’ye gerekli izinleri almadan gittiği belirtildi.

Merdani, kadınlar paten maratonunu en yakın rakibinden 13 dakika önce, 1 saat 25 dakika 20 saniyede tamamlamıştı.

Kaynak, Facebook

Geçen ay Güney Kore’de düzenlenen bir şampiyonada İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi'nin başörtüsüz yarışması büyük yankı yaratmıştı.

Yarışmadan sonra pasaportuna ve cep telefonuna el konulduğu öne sürülen sporcu, daha sonra Instagram hesabında “aceleden unuttuğu için” başörtüsünü takamadığını duyurmuştu.

Ancak birçok kişi, Rekabi’nin devlet televizyonunda da tekrarladığı bu sözleri baskı altında söylediğine inanıyor.

Rekabi, Tahran Havalimanında “Kahraman Elnaz” sloganları atan büyük bir kalabalık tarafından karşılanmıştı.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından 13 Eylül’de gözaltına alınmasından üç gün sonra hayatını kaybetmesi ülke çapında büyük bir protesto dalgası başlatmıştı.

Amini’nin ölüm haberinden sonra hemen hemen tüm kentlerde “Kadın. Hayat. Özgürlük” sloganıyla yapılan gösteriler rejime karşı bir meydan okumaya dönüşmüş ve kadınlar başörtülerini çıkarıp yaktıkları videolarını paylaşmaya başlamıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na göre hala devam eden protestolarda 45’i çocuk en az 284 kişi hayatını kaybetti.