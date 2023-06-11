Fenerbahçe Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

bir saat önce

Jorge Jesus ayrıldığını açıkladı

Jesus, "Bugün son maçımdı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya dair her şeyi iyi hatırlayacağım. Bizim için kolay olmadı. Ülkem dışında çalıştığım her yerde bir kupa kazandım. Burada da bir kupa kazanmış oldum" dedi.