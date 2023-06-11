Fenerbahçe Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.
61. Türkiye Kupası finali İzmir'de Gürsel Aksel Stadı’nda oynandı.
Fenerbahçe 46. saniyede Batshuayi’nin attığı golle öne geçti, 29. dakikada da yine Batshuayi’nin golüyle skoru 2-0 yaptı.
67. dakikada Başakşehir’de Januzaj topu filelere gönderdi ancak hakemin kaleciye faul vermesi nedeniyle gol sayılmadı.
Fenerbahçe son kupasını 25 Ağustos 2014’te kaldırmıştı.
Haberin sonu
2014'te Ersun Yanal yönetiminde lig şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe, 2013'te de Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
Jorge Jesus ayrıldığını açıkladı
Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Jesus, "Bugün son maçımdı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya dair her şeyi iyi hatırlayacağım. Bizim için kolay olmadı. Ülkem dışında çalıştığım her yerde bir kupa kazandım. Burada da bir kupa kazanmış oldum" dedi.
Jesus bundan sonra ne yapacağına dair bir karar vermediğini de belirtti.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile Haziran 2022'de bir yllık sözleşme imzalamıştı.
Adana Demirspor Avrupa yolcusu
Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Türkiye kupasını da almasıyla birlikte, Süper Ligi 4. bitiren Adana Demirspor da gelecek sezon Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı.
Adana Demirspor, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak.
Fenerbahçe de, gelecek sezon Avrupa'daki mücadelesine Konferans Ligi 2. ön eleme turundan başlayacak.