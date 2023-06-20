Gündüz uyuklamak beyne iyi geliyor

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51 dakika önce

College London Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak gündüzleri uyumak beynimize iyi geldiği gibi beynin boyutunun da büyük kalmasını sağlıyor.

Gündüzleri uyuklayanların beyinlerinin 15 santimetreküp daha büyük kaldığı tespit edildi; bu da yaşlanmanın 3-6 yıl ertelenmesi anlamına geliyor.

Ancak bilim insanları uyku süresinin yarım saatten daha az tutulması gerektiğini aktarıyor.

BBC’nin sağlık muhabiri James Gallagher’ın haberine göre araştırmayı yöneten bilim insanlarından Dr. Victoria Garfield sonuçları heyecan verici bulduklarını açıkladı.

İş hayatı çoğu kişi için böyle bir fırsatın yaratılmasına imkan vermese de gündüzleri uyumanın kilo vermek ya da spor yapmaktan çok daha kolay bir yöntem olabileceği belirtildi.

Bebekken beynin gelişimi için gündüz uyumak çok kritikkten yaş aldıkça bu uygulama terk ediliyor.

Daha çok emeklilikte şekerlemeler geri geliyor.

Beyin yaş aldıkça doğal olarak küçülüyor, ancak şekerlemenin Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçip geçmediğini bulmak için daha çok araştırma yapmak gerekiyor.

Araştırmacılara göre kötü uyku zamanla beyne ve beyin hücrelerine zarar veriyor.