Asgari ücret 8 bin 506 TL: Tepkiler ne oldu?

Kaynak, @Akparti

22 Aralık 2022, 14:38 +03 Güncelleme 7 dakika önce

2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Çalışan ve işveren temsilcilerinin anlaşamaması sonrası asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Böylece asgari ücreti geçtiğimiz Ocak ayına göre yüzde 100, Temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk" dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TÜRK-İŞ) yapılan açıklamada ise açıklanan asgari ücretin geçim şartlarını karşılamadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan rakamın ülkenin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Enflasyon oranlarının hızla aşağı düşüşüne sahitlik edeceğiz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" dedi.

Erdoğan asgari ücreti açıklarken sağında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, solunda ise işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı.

Çalışanları temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu açıklamış, bu rakamın kabul edilmemesi durumunda masaya oturmayacaklarını söylemişti. Atalay, basın toplantısına katılmadı.

Atalay daha sonra yaptığı açıklamada, "Anayasada asgari ücretin tespitinde 'çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır" dedi.

Erdoğan ise "Hükümet olarak tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Elbette her kesim kendi öncelikleri, hassasiyetleri, kendi çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır" dedi ve ekledi:

"Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık."

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