Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi: İmamoğlu "değişim" istedi, Kılıçdaroğlu "sürece birlikte bakarız" yanıtı verdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Ankara'da görüştü

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

bir saat önce

Seçimlerin ardından partide genel başkanı da kapsayacak şekilde “değişim” talebini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kez daha bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede İmamoğlu’nun, değişim talebinin gerekçelerini ayrıntılı olarak anlattığı ve genel başkandan “değişimin öncülüğünü yapmasını" istediği, Kılıçdaroğlu’nun ise kongre süreçlerine işaret ederek, “sürece birlikte bakarız” mesajı verdiği öğrenildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine İmamoğlu, seçimlerden sonra üçüncü kez Ankara’ya geldi.

Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen ve 2 saate yakın süren görüşme sonrası gazetecileri el sallayarak selamlayan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüşmenin ardından İstanbul’a dönen İmamoğlu, havaalanında da gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İBB Başkanı sadece “Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten, güzel olacak her şey” demekle yetindi.

"Sürece birlikte bakarız"

Seçimlerin hemen ardından CHP’de köklü değişim talebini dile getiren İmamoğlu’nun partide genel başkan değişimini de kapsayacak kapsamlı bir değişiklik istediği biliniyor.

Edinilen bilgiye göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na değişim talebinin gerekçelerini ve önerilerini anlattı.

İmamoğlu’nun doğrudan kendi adaylığını gündeme getirmediği, ancak yeni bir ismin genel başkanlığında seçime gidilmesi önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Salı günkü grup toplantısında dile getirdiği “Değişimin önünü sonuna kadar açacağım” sözlerini anımsattı ve değişime öncülük etmesini istedi. Ekrem İmamoğlu aksi takdirde yerel seçimlerde İstanbul’un da kaybedilebileceği endişesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun hem ülke konjonktürü, hem de yaz aylarında yaşanacak kongre süreçlerine işaret ederek, “Sürece birlikte bakarız” yanıtı verdiği öğrenildi. Görüşmede gündem başlıklarından biri de İmamoğlu hakkında açılan davalar ve siyasi yasak kararıyla ilgili süreç oldu.

CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında “baba-oğul” ilişkisi çerçevesinde bir görüşme gerçekleşti ancak iki isim arasında görüş ayrılıkları sürüyor.

Bu görüş ayrılığının temelini ise Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun bir dönem daha görevine devam etmesi, genel başkanlık tartışmasının yerel seçimlerden sonraya bırakılması eğiliminde olması gösteriliyor.

İki ismin şimdiden somut bir tavır alması için erken olduğu, değişim talebinin tabanda ve parti örgülerinde yansımasına göre İmamoğlu’nun adaylık konusundaki tutumunu netleştireceği ifade ediliyor.

İmamoğlu cephesi neler talep ediyor?

İmamoğlu cephesinde ise iktidarın bütün dezavantajlarına karşın, seçimin kaybedilmesinin nedeni olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı görülüyor ve genel başkanlığa devam etmesi halinde yerel seçimlerden de hüsranla çıkılacağı düşünülüyor.

“Siyasi yasak” gerekçesiyle İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının engellediği, şimdi de aynı gerekçeyle genel başkanlığının engellenmeye çalışıldığı savunuluyor.

İmamoğlu’na yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun bir dönem daha belediye başkanlığını sürdürmesini istemesini de “İBB’ye aday ol diyenler, şunu gözden kaçırıyor. Şubat ayında siyasi yasak kararı çıktığında İmamoğlu aday olamıyor. İBB’yi bırakma diyenler, dava süreçlerini halledeceklerinin garantisini verebiliyorlar mı?” sözleriyle eleştiriyorlar.

"İstersek imza toplarız ama amaç üzüm yemek"

Ekrem İmamoğlu’nun olağanüstü kurultay girişiminde bulunmamasının nedeni olarak ise partide bir ayrışmaya yol açmadan değişimin önünü açma hassasiyeti gösteriliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan İmamoğlu’na yakın kaynaklara göre amaç “bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek”:

“Eğer istenirse, İmamoğlu’nun hızla olağanüstü kurultay için imza toplama altyapısı var. Ama buna girmeyeceğiz. Bu partiyi dağıtarak bir yere varamayız, amaç partiyi birleştirerek büyütmek.

"Biz kazanabileceğmiz seçimi kaybettik. Şimdi de İmamoğlu belediyesine baksın deniliyor. İmamoğlu belediyesine baktıkça memleket kaybediyor. Tamam İmamoğlu belediyesine baksın, ama ara formüller de bulunabilir.