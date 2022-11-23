Afganistan'daki sivil ölümleri: Hollanda mahkemesi ülke ordusunu yasa dışı bombardımandan suçlu buldu

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



29 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2﻿010 yılından Hollanda askerlerinin devriyesini gösteren bir fotoğraf

Lahey Mahkemesi, 2007 yılında Afganistan’da yaklaşık 20 sivilin öldüğü bir evin Hollandalı askerler tarafından bombalanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, mağdurlara tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

NATO çatısı altında Afganistan’daki uluslararası askeri koalisyona katılan Hollanda güçleri, 2007 Haziran'ında Uruzgan bölgesindeki Chora köyünde quala adı verilen etrafı duvarlarla çevrili bir konut kompleksini bombaladı.

Bombalama sırasında evde uykuda olan 20 aile üyesi hayatını kaybetti.

Chora köyündeki çatışmada toplam 50 ila 80 civarında sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kurban yakınları, bu olay nedeniyle Hollanda devleti aleyhine Lahey Mahkemesi’ne daha açtı.

Hollanda devleti, Taliban güçlerinin bu konutları askeri amaçlarla kullandığını ve bombalamanın, sivillerin varlığına rağmen yasa dışı olmadığını savundu.

Lahey Mahkemesi, Hollanda devletinin, evlerin Taliban tarafından kullanıldığı savının yeterince açık olmadığını belirtti.

Mahkemeye göre, devlet tarafından sağlanan ve bombalamadan hemen önceki saatleri içeren raporlarda, bu sonuç yer almıyor. Bu nedenle, Hollanda güçlerinin gerçekleştirdiği bombardıman, savaş hukukuna aykırı bulundu.

Mahkeme, bu gerekçeyle Hollanda devletinin, kurban yakınlarına tazminat ödemesine hükmetti.

Mağdurların avukatı Liesbeth Zegveld, Hollanda Radyosu'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu insanlar uyuyorlardı ve gece bombalar tarafından vuruldular. Savaş hukukunun temel ilkesi, askeri ve sivil hedefler arasındaki ayrımdır. Askeri bir hedefle karşı karşıya olup olmadığınızı her zaman doğrulamanız gerekir. Hollanda askerleri bunu yapmadı."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2﻿011 yılından bir Hollanda askerlerinin devriyesini gösteren fotoğraf

Mahkemenin hükmettiği tazminatın miktarı, Hollanda Savunma Bakanlığı ile yapılacak görüşme sonrasında belirlenecek.

Hollandalı avukata göre, bakanlık 3 ay içinde karara itiraz etmezse, ölen 20 kişi ile yıkılan 3 ev ve 1 cami ile ilgili zarar tesbiti yapılacak.

Hollanda'da yayımlanan Volkskrant gazetesinin yaptığı araştırmada, NATO'nun, Chora vadisi savaşında sivil ölüm riski konusunda Hollandalı askerleri üç kez uyardığı belirlendi.

NATO komuta merkezi, Hollanda görev gücüne, ateş altındaki hedeflerde herhangi bir düşman faaliyeti görülmediğini bildirdi.

Hollandalı askerlerin Afganistan'da yasa dışı biçimde sivil ölümlerinden sorumlu olduğu, ülkenin etkin gazetelerinden Trouw tarafındam gündeme getirilmişti.