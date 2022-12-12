İran’da idam edilen protestocuların sayısı ikiye yükseldi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İran'daki idam cezaları hafta sonu Berlin'de protesto edildi

22 dakika önce

İran’da üç aydır devam eden protestolara katılanlar için verilen bir idam cezası daha infaz edildi.

İranlı yetkililer, Meşhed kentinde Macit Rıza Rahnavard adlı bir protestocunun “halka açık bir şekilde” idam edildiğini açıkladı.

BBC Farsça Servisi'ne konuşan İranlı avukat Pegah Bani Haşimi, gözaltından 23 gün sonra idam cezasının infaz edildiğini ve daha önce bu kadar hızlı bir idam infazının görülmediğini söyledi.

Razavi Horasan bölgesinin baş yargıcı Golam Ali Sadaghi ise “kesinlik, titizlik ve hız prensiplerinden ödün vermeyen” yargı mensuplarını tebrik etti.

Rahnavard’a iki kolluk kuvvetini bıçaklayarak öldürme gerekçesiyle idam cezası verilmişti.

Öte yandan Rahnavard’ın televizyonlarda yayınlanan itiraf videosunda kolunun kırık ve alçıda olması, pek çok kişinin bu ifadenin işkence altında verilmiş olabileceğini düşünmesine yol açtı.

Ülkede idam edilen ilk protestocu ise Perşembe günü Muhsin Şekari olmuştu.

Şekari, bir paramiliter yapı üyesini palayla yaraladığı gerekçesiyle Devrim Mahkemesi tarafından “Allah’ın düşmanı” ilan edilmişti.

Batı ülkeleri idamı kınamıştı.

İran İnsan Hakları Örgütü: Yargılama bir şov

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, yargılama için “bir şov” yorumu yapmıştı.

İran yargısı geçen haftaki açıklamasında ülkede 11 kişiye “Allah düşmanlığı” ve “yozlaşma” nedeniyle idam cezası verildiğini açıklamıştı.