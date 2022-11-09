Rusya Ukrayna'nın Herson kentinden çekilme kararı aldı
Rus Ordusu, Ukrayna'nın Herson kentinden çekileceğini açıkladı. Herson, Şubat ayında başlayan işgalde, Rusya'nın elinde tuttuğu tek bölge başkentiydi.
Ukrayna'daki Rus güçlerinin komutanı General Sergey Surovikin, kente ikmal hatlarını elde tutmanın artık mümkün olmadığını belirtti.
Bu şekilde, Dinyeper Nehri'nin batı yakasındaki bulunan tüm Rus güçleri çekilmiş olacak.
General Surovikin üst düzey komutanlarla yaptığı toplantıda "Bu koşullar altında, en anlamlı seçenek Dinyeper Nehri boyunca bir savunma hattı organize etmek" dedi.
Duyuru, Rus medyasının Herson'ın Rusya'nın atadığı yönetici yardımcısı Kiril Stremousov'un bir araba kazasında öldüğü haberinin ardından yapıldı.
Herson'un işgalinin başlıca destekçilerinden biri olarak görülen Stremousov daha altı gün önce "büyük ihtimalle" Rus güçlerinin Dinyeper'in doğu yakasına çekilmek zorunda kalacağını söylemişti.
Ukrayna'nın karşı saldırısı son haftalarda yavaşlasa da, Dinyeper Nehri üzerindeki birkaç köprünün Ukrayna füzeleriyle vurulması sonucu, kentteki güçlerin ikmali zorlaştı.
Geri çekilmeden önce Rusya, kentteki binlerce sivili teknelerle tahliye etmiş, Ukrayna da zorla sınırdışı diye tanımladığı tahliyeleri kınamıştı.