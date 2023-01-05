Sinan Ateş cinayeti soruşturması: Adli kontrolle serbest bırakılan Tolgahan D. dahil üç kişi daha gözaltına alındı

Kaynak, DHA

5 Ocak 2023 Güncelleme 18 dakika önce

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmesi soruşturmasında üç kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan birinin daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Tolgahan D. olduğu kaydedilirken, diğer gözaltına alınanların Emre S. ve bir avukat olduğu bildirildi.

Soruşturmada şimdiye kadar tutuklananların sayısıysa 15'e yükseldi.

Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, Çankaya Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanmış, başından vurulan Ateş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenmişti.

Bahçeli ise CHP liderine, “Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim, sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum” demişti.

Kılıçdaroğlu’nu, “azılı katillerin dümen suyuna girmekle suçlayan Bahçeli, şu görüşleri savunmuştu :

“Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. PKK’nın boyunduruğuna girmiş bir partinin, siyasi bölücülüğü bağrından çıkarıp Türkiye’nin başına bela etmiş kuluçka bir siyasetin bize parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık pozu vermesi milletimizin aklıyla ve ferasetiyle alay etmektir.”

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Ateş'in cenaze töreni Bursa Ulu Cami’nde yapıldı. DHA’nın aktardığına göre, cenaze törenine yaklaşık on bin kişi katıldı.

Siyasiler ne dedi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cinayetle ilgili olarak tetiği çekenler dışında iki kişinin arandığını söyledi.

Bakan Soylu, "Sosyal medya dedikoduları ve tezviratlarla adım atmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Herkesle ilgili söylenen sosyal medya tezviratları var. Buradan bir siyaset üretmek ve tüketmeye çalışmak bir soruşturmayı selamete getirmez” dedi.

Soylu, "Buradaki soruşturmanın selameti açısından elbette ki söyleyeceklerim buradadır" diye konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise cinayetle ilgili açıklamasında “Ölüm üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var, ahlaki değil” dedi.

“Emniyet güçleri, Türkiye'nin adliyesi bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip meseleler örtbas edilecekmiş gibisinden yurt dışında örgüt bağlantılı bazı kişilerin Cumhur İttifakı'nı adres göstererek yorum yapması ve yaygınlaştırmaya çalışması... Bütün bunları tespit ettik. Bunların hepsi, tamamen başka amaçları matuf olarak gündeme getirmedir. Emniyet işin başındadır, adliye işinin başındadır olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise “Sabrımızı sınayanlara da hayat ve siyaset dersi vermekten imtina etmeyiz” dedi:

"Davamızı, Ülkücü Hareketi ve partimizi ilgilendiren hassas konularda sessizliğimiz sakın ola ki aczimize yorulmasın. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur; desise, entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz. Vakti geldiğinde Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar olur; şer güruhunun zehir saçan dillerini kesip bozguncuların boynunu koparırız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cinayetle ilgili olarak “Çok şey biliyoruz, bu işten ne kadar pis kokular geldiğinin farkındayız” demişti:

“Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Saray'dan tık yok. Saray'ın stepnesi ise en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime etmiyor. Bu cinayeti görmezden gelemezler, biz buna izin vermeyeceğiz."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Emniyet ve istihbaratı ayağa kaldırması gereken bir olay. Güvenlik güçlerimizin, bu önemli olayın acilen aydınlatılması için, ellerinden geleni yapacağına inanıyorum'' diye konuşmuştu.

Akşener ayrıca Ateş ailesinin cinayetle ilgili Meclis'e önerge verilmemesini talep ettiğini açıklamıştı.

Ateş’in ailesi: 'Siyaset malzemesi yapılmasın'

Sinan Ateş’in ailesi, cinayetin “siyaset malzemesi yapılmamasını” istedi.

Ateş’in ölümüne ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir” dedi ve ekledi:

“Acımızı bir siyasi malzeme hâline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır.”

“Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal alan medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur.”

Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Akgül'ün açıklaması

MHP bazı kesimlerce cinayetle ilgili olarak "sessiz kaldığı" gerekçesiyle eleştirilirken, sosyal medyada partiden istifa ettiklerini gösteren e-Devlet görüntülerini paylaşanlar oldu.

Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül ise MHP’nin sessizliğini eleştirenleri "algı operasyonu" yapmakla suçlayarak, “Sayın Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır” dedi:

“Yaşanan olaylar göstermektedir ki MHP ve Ülkü Ocaklarının temelini sarsmaya yönelik iftiralar atılıp, karalama kampanyalarını yapılıp algı operasyonlarıyla düşürmeye çalışanlar apaçık ortadadır.”

Mersin’de ne olmuştu?

Sinan Ateş, 2020'de Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

Dönemin Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'in görevden alınmasında, Ateş’i desteklemesinin etkili olduğu iddia edilmişti.

Ünel, Mart ayında cadde ortasında kavga ettiği dört kişiden Emrullah Kaplan'ı vurarak öldürmüştü.

Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül ise Ateş’in öldürülmesinin “Mersin olayına misilleme” olduğu iddialarına karşı, “Neden sosyal medyadan ağzını açanlar o gün suskun kaldılar? Öldürülen kardeşimiz değersiz miydi?” diye sordu.

Ateş öldürülmesinden bir gün önce, 29 Ocak’ta, sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde Meral Akşener'e destek veren Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekildiği fotoğrafı paylaşmıştı.