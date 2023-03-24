İsrail Başbakanı Netanyahu, Londra'da protestolarla karşılandı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Başbakanlık önündeki gösteride israil bayrakları ve pankartlar taşındı. Bunlardan birinde "İsrail demokrasisi için mücadele et" yazılıydı.

24 Mart 2023, 19:00 +03 Güncelleme 53 dakika önce

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Başbakanlık Konutu'nda ağırladı. Konutun önünde toplanan yüzlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti. Protestocuların "utan" ve "hain" diye bağırdıkları duyuldu.

İki liderin görüşmede güvenlik ve "İran tehdidi" konularının ele aldığı belirtildi.

Görüşmeler öncesi Sunak ve Netanyahu'nun medya için fotoğraf vermesi planlanmıştı ancak bundan vazgeçildi, görüşme sonrasında da herhangi bir ortak açıklama yapılmadı.

Netanyahu, İsrail'deki yargı düzenlemelerinin büyük protestolara yol açtığı bir dönemde İngiltere'yi ziyaret etti.

İsrail Parlamentosu (Knesset) Perşembe günü, başbakanın Yüksek Mahkeme tarafından görevden alınabileceği durumları kısıtlayan yasa tasarısını, tartışmalara karşın kabul etmişti. Tasarının kabulü sonrası kitlesel eylemlerde polis onlarca göstericiyi gözaltına almıştı.

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Protestolara yol açan yasal değişiklik, İsrail’in yeni milliyetçi ve dinci koalisyon hükümetinin en önemli hedeflerinden biri.

Değişiklikle birlikte atanacak yargıçların kontrolü hükümete bırakılırken, Yüksek Mahkeme’nin de yürütme ve yasalar üzerindeki yetkisi azaltılıyor.

Protestocular bunun denge ve denetleme mekanizmalarını bozacağını, anayasası veya senatosu olmayan ülkede her şeyin iktidarın kontrolüne geçeceğini savunuyor.

Tasarıya karşı haftalardır protestolar düzenleniyor. Perşembe günü de on binlerce İsrailli sokağa çıktı.

Yedek askerler de gelişmeleri protesto için göreve gitmeyi reddediyor.

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Ukrayna ve İran konuları da ele alındı

İngiltere'de Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Başbakan Sunak'ın, Netanyahu ile görüşmesinde "İsrail'de önerilen yargı reformları da dahil olmak üzere ilişkilerimizin temelini oluşturan demokratik değerlerin korunmasının önemini vurguladığı" belirtildi.

İki liderin ayrıca Ukrayna'daki savaşı ve İran'ın nükleer programının yanı sıra "istikrarı bozucu faaliyetlerini" de ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin bu hafta imzalanan ve İngiltere ile İsrail arasındaki teknik, ticari ve güvenlik bağlarını derinleştirmeyi amaçlayan bir anlaşmayı memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Netanyahu'nun İngiltere'ye yaptığı önceki ziyaretlerde Filistin yanlısı grupların gösterileri öne çıkarken, bugünkü protestolarda İngiliz ve İsrailli Yahudiler merkezdeydi ve birçoğu İsrail bayrakları salladı.