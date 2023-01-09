Hollanda medyası: Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Weghorst’un transfer edilmesini istiyor

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Wout Weghorst

Hollanda medyası, İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen takımlarından Manchester United'ın menajeri Erik ten Hag'ın, Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst’un transfer edilmesini istediğini yazdı.

AD gazetesi, Manchester United’ın 30 yaşındaki Hollandalı forveti sezon sonuna kadar kiralamak istediğini ve Burnley ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu.

Weghorst, Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla çeyrek finalde Arjantin'e 2 gol atmıştı.

Weghorst, Cumartesi günü oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçında takımın ikinci golünü attıktan sonra formasındaki armayı öperek taraftarları selamlamıştı.

Hollanda medyası bu hareketi, “Beşiktaş'a veda” olarak yorumladı.

Kaynak, Getty Images

Hollanda Televizyonu’nda (NOS) yayımlanan “Studio Voetbal” 'programının yorumcularından Arno Vermeulen, Manchester United Menajeri Erik ten Hag’ın, Weghorst’u kadroya dahil etmek istemesini, "Akıllıca bir hareket" olarak yorumladı.

United'ın “B planı” için oyuncusu olmadığını söyleyen Vermeulen, Weghorst’un her yerde oynayabilen bir futbolcu olduğunu ve Manchester United’in aradığı “gerçek forvet” olduğunu savundu.

Diğer yorumculardan John van 't Schip, Weghorst’un oyunu değiştirmek için ataklara büyük canlılık kattığını söyledi. İbrahim Afellay’a göre de, Weghorst, tam Manchester United’in aradığı forvet.

Van Hooijdonk: Weghorst’un İngiltere deneyimi çok da parlak değil

Hollanda Televizyonu’nun futbol yorumcularından, geçmişte de Fenerbahçe'de de forma giyen Pierre van Hooijdonk ise Weghorst’un İngiltere deneyiminin çok da parlak olmadığına işaret etti.

"Ten Hag'ın oldukça tehlikeli bir hamle yaptığını düşünüyorum" diyen van Hooijdonk, "Ten Hag, İngiltere'de, Burnley'de de top koşturan ve orada pek de etkili olamayan bir Hollandalı alıyor. İki gol attı ve takımı küme düştü. Orada damgalı bir isim olacak” görüşünü dile getirdi.

Hollanda Milli Takımı’nda 19 kez forma giyen Wout Weghorst, ülkesinde Herakles Almelo takımında dikkatleri üzerine çekmişti.

Daha sonra AZ ve Wolfsburg’da da forma giyen Weghorst, Burnley’e transfer olmuş, takımının küme düşmesi sonrası Beşiktaş’a kiralanmıştı.