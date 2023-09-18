Alibaba'nın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırım hakkında neler biliniyor?

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18 Eylül 2023, 14:45 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Türkiye merkezli e-ticaret pazar yeri Trendyol'un ana ortağı olan Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın Türkiye'ye yatırım yapmayı planladığı açıklandı.

Yatırımın miktarı Alibaba'nın halihazırda Trendyol'a yaptığı yatırımlarla birlikte iki milyar dolar olacak.

Şirkete yapılan yatırımlar arasında Trendyol'un Ankara'da hayata geçirdiği veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi var.

Alibaba'nın bunlara ek olarak bazı yeni yatırımlar yapacağı ve toplam yatırım tutarının iki milyar dolar olacağı belirtiliyor.

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol'un Başkanı Çağlayan Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için ABD’nin New York kentine gitmeden önce Cuma günü, İstanbul'da görüştü.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Evans'ın Türkiye'nin e-ihracat potansiyelini vurguladığı ve ülkeye gelecek dönemde iki milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıkları belirtildi.

Grup Başkanı'nın Alibaba'nın Türkiye'ye zaten Trendyol üzerinden 1,4 milyar dolar yatırım yaptığını söylediği belirtildi.

Yeni yatırım alanları ve bunların zamanlaması açıklanmadı.

Alibaba'nın 30 Haziran'da biten finansal çeyrek raporuna göre, Trendyol'un Nisan-Haziran dönemini kapsayan üç ayda, ilk kez faaliyet karı pozitife döndü.

Açıklamaya göre şirketin "gelirlerindeki güçlü artış ve faaliyetlerinde süregelen iyileşme" etkiliydi.

Geçen yıl Berlin'deki ofisiyle Almanya'ya açılan Trendyol, Mayıs ayında da Azerbaycan pazarına giriş yapmıştı.

Alibaba Trendyol'a 728 milyon dolarlık ilk yatırımını Temmuz 2018'de yapmıştı.

2010'da kurulan e-ticaret pazaryeri 2021'de 16,5 milyar dolar değerlemeyle aldığı 1,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin "en değerli teknoloji girişimi" ünvanını almıştı.

Alibaba'nın Trendyol'daki güncel payı yüzde 76,1 olarak açıklanmıştı.

Rekabet Kurumu Trendyol hakkında açtığı bir soruşturmayı Temmuz sonunda sonuçlandırmış ve DSM Grup şirketine yaklaşık 61,3 milyon lira idari para cezası verilmesine karar vermişti.

Cezanın gerekçesiyse Trendyol'un e-ticaret platformunda "algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız avantaj" sağlamasıydı.

Rekabet Kurulu, Trendyol'un bu hamleyle, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı sonucuna varmıştı.