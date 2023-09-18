Erdoğan'dan Musk'a '7. Tesla fabrikasını Türkiye'de kur' çağrısı: Şirketin fabrikaları nerede?

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23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için gittiği ABD’nin New York kentinde, Türkevi’nde Tesla ile SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Amerikalı iş insanı Elon Musk ile görüştü. Erdoğan, Musk’ı, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir’de Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest’e davet etti.

İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kabul ettiği Musk’a, Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti. Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, TOGG’la birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatarak Musk'a, elektrikli araç şirketinin yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması çağrısı yaptı.

Tesla'nın altı dev fabrikasının yerleri ve özellikleri şöyle:

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Fremont, California (ABD)

ABD'nin California eyaletinin Fremont kentindeki fabrika 2010'da, yani Tesla'nın kuruluşundan 7 yıl sonra açıldı. Tesla; Model S, 3, X ve Y tipi araçlarını 511 bin metrakare büyüklüğündeki bu fabrikada üretmeye başladı. Tesla'nın en fazla işçisi olan bu fabrikasında 17 binden fazla kişi çalışıyor.

Nevada (ABD)

Tesla, gigafabrika olarak nitelendirilen ilk tesisini 2016'da ABD'nin eyaletinde açtı. Dev fabrika, elektrik motorları, piller ve güç aktarma organları için yüksek hacimli bir tesis. Nevada'dakinden başlayarak Tesla'nın daha sonra açtığı tüm tesisler gigafabrika kategorisinde.

New York (ABD)

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentindeki Tesla fabrikası 2017'de açıldı. Tesla bu tesiste, kendi imzasını taşıyan güneş enerjili çatı kiremitlerini, güneş panellerini ve süper şarj cihazlarını üretiyor.

Şanghay (Çin)

Tesla, ABD dışındaki ilk fabrikasını 2019'da Çin'in Şanghay kentinde açtı. Aynı yılında sonunda ilk kez Çin'de görülen koronavirüs salgını ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ticaret savaşı açması dahi, fabrikada operasyonu durdurmadı. Tesiste, Model 3 ave Model Y tipi araçlar üretildi. Çin'de yabancılara ait ilk fabrika da bu tesis oldu.

Berlin–Brandenburg (Almanya)

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası ülkede çevre örgütlerinin tepkisine karşın geçen yıl açıldı. Şirket bu tesiste, Model Ys tipi araçlar ve bataryalar üretiyor. Elon Musk bu gigafabrikayı, "bölge, Almanya ve dünya için bir mücevher" olarak nitelendirmişti. Tesla, bu tesisle, Almanya'da Brandenburg eyaletindeki en büyük işveren konumunda.

Texas (ABD)

Tesla'nın ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'deki fabrikası, aynı zamanda şirketin yeni genel merkezi. Model Y, Cybertruck ve Semi tipi araçların üretildiği tesis tam 929 bin metrekarelik bir alanda inşa edildi. Fabrikada 70 bin güneş paneli var. Boya kabinindeki kuru filtre teknolojisi ile yılda 2,7 milyon galon su tasarrufu sağlanması bekleniyor. Tesla, daha uzun ömürlü 4680 hücreli yapısal pil paketini de ilk kez bu fabrikda üretmeye başladı.

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Tesla, önümüzdeki yıl Şanghay'da bir diğer dev fabrika açmayı planlıyor.

Elon Musk, Mart ayında yaptığı açıklamada ise Tesla'nın Meksika'da da bir gigafabrika açacağını, maliyeti 5 milyar doları aşacak bu fabrikanın "dünyanın en büyük elektrikli araç üretim tesisi" olacağını söylemişti. Meksika'nın kuzeyinde Nuevo Leon eyaletindeki fabrikanın inşaatı sürerken, Tesla Hindistan'da bir fabrika açmayı da gündemine aldı.

Musk, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, bundan sonra nerede fabrika kuracaklarını muhtemelen yıl sonuna kadar belirleyeceklerini söylemişti.

Tesla hisseleri bu yıl şu ana kadar yüzde 123 değer kazandı. Şirket Cumartesi günü, 5. milyonuncu otomobilini ürettiğini açıkladı.